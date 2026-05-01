Privati di cibo e acqua, costretti a dormire su pavimenti “deliberatamente e continuamente allagati“. E poi calci, pugni, le mani legate dietro la schiena. E’ il racconto degli attivisti della Global Sumud Flotilla bloccati in acque internazionali dalla Marina israeliana. I maltrattamenti, secondo quanto testimoniano anche le immagini delle ferite, sono avvenuti proprio a bordo della nave della Marina di Tel Aviv. “Quaranta ore di crudeltà premeditata” viene detto.

La diretta della giornata | Flotilla, non tutti gli attivisti sbarcati a Creta sono liberi: “Abukeshek e Ávila portati in Israele”. L’equipaggio: “Sulla nave israeliana 40 ore di crudeltà premeditata” Leggi articolo

La violenza, in particolare, sarebbe esplosa quando l’equipaggio della Flotilla ha reagito alla notizia che due di loro – Saif Abukeshek (spagnolo di origini palestinesi) e Thiago Ávila (brasiliano) – non sarebbero sbarcati con tutti gli altri a Creta, ma sarebbero stati “trattenuti” e portati in Israele per essere interrogati. A quel punto gli altri attivisti hanno opposto quella che definiscono “una resistenza pacifica”. “La risposta – raccontano – è stata di pura violenza”. “Sono stati presi a pugni e calci e trascinati sul ponte con le mani legate dietro la schiena – ricordano -. Hanno subito fratture al naso, costole incrinate e percosse sanguinose“. Il video a corredo del post social mostra le ferite subite dagli attivisti. Nel caos del momento, aggiungono, sono stati anche esplosi colpi di arma da fuoco per intimorirli.

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Ora, spiega la Flotilla nella nota online, “l’incubo non è finito”. La polizia greca infatti “sta tenendo ora in trappola il nostro equipaggio malconcio sugli autobus”, negando loro la libertà di andarsene, “mentre Saif e Thiago sono stati rapiti e riportati nella Palestina occupata”. Sessanta attivisti per tutti questi motivi hanno subito iniziato uno sciopero della fame. “Questo è un attacco brutale contro civili innocenti. Non resteremo indifferenti”.