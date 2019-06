Tutti i sindaci eletti nei 28 Comuni chiamati al voto nell'isola. Nel capoluogo vince per una manciata di voti il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, ad Alghero arriva al 53% Mario Conoci, candidato del Partito Sardo d'Azione appoggiato dalla Lega. A Sassari si va al secondo turno con il centrosinistra avanti: il magistrato Mariano Brianda è al 33,7%. In entrambe le città il M5s fermo sotto il 15 per cento

Il centrodestra conquista al primo turno Cagliari e Alghero, strappando entrambe le città al centrosinistra. Alle elezioni comunali nel capoluogo vince per una manciata di voti (meno di 2mila) il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Paolo Truzzu che supera di qualche decimo di punto il 50% delle preferenze, utile per evitare il ballottaggio, mentre il centrosinistra con Francesca Ghirra si ferma al 47,7%. È il risultato più importanti tra i 28 Comuni chiamati al voto per l’elezione del sindaco in Sardegna: il primo minitest superato dalla giunta regionale di centrodestra eletta il 24 febbraio scorso e guidata da Christian Solinas, dopo i ritardi nella formazione della giunta e le polemiche per il doppio incarico rivestito dal governatore. Cagliari è andata al voto con due anni di anticipo per le dimissioni del sindaco Massimo Zedda, che ha optato per il Consiglio regionale dove siede all’opposizione dopo aver perso la sfida per la guida della Regione. Il M5s non ha partecipato dopo aver ritirato il simbolo ad Alessandro Murenu per i suoi post contro l’aborto e le unioni civili.

Il centrodestra vince già al primo turno anche ad Alghero dove Mario Conoci, candidato del Partito Sardo d’Azione appoggiato dalla Lega, con il 53% dei voti sconfigge il sindaco uscente Mario Bruno del centrosinistra (31,9%), mentre il candidato del M5s, Roberto Ferrara, si ferma al 14,97%. Si andrà invece al ballottaggio a Sassarri dove lo scrutinio prosegue a rilento: davanti c’è il centrosinistra, con il magistrato Mariano Brianda al 33,7, seguito dall’ex parlamentare Nanni Campus (30,8%), alla guida di cinque liste civiche, mentre il centrodestra si ferma al 16,2% e il M5s, con Maurilio Murru, al 14,4%.

I risultati negli altri comuni

A Illorai (Provincia di Sassari) è stato eletto il primo sindaco leghista di Sardegna: si tratta di Titino Cau con la lista ‘Fermiamo lo spopolamento’. Fabrizio Demelas è il nuovo primo cittadino di Sorso con il 41 per cento. A Golfo Aranci ottiene il 58% il vicesindaco uscente Mario Mulas (Cd-Civica). La stessa lista con Antonio Capula vince anche a Castelsardo mentre a Putifigari ottiene il quorum l’unico candidato Giacomo Contini. Spostandosi dal Sassarese alla Provincia di Cagliari, a Sinnai vince il centrosinistra con Tarcisio Anedda. A Monserrato è al momento in testa Tomaso Antonio Locci.

Eletti i sindaci dei 4 paesi della Provincia di Oristano chiamati al voto. A Bosa è stato eletto Pier Franco Casula (Un’Altra Bosa), a Magomadas Emanuele Cauli (unica lista Cambiamo Passo), a Sini il sindaco eletto è Biagino Atzori (Uniti per Sini), mentre a Sorradile il sindaco è Pietro Arca (unica lista Sorradile Solidale). In Provincia di Nuoro a Onanì è stata eletta Clara Michelangeli (Paris pro Onanie, unica lista), a Ortueri Francesco Carta (unica lista Animu Ortueri), a Sarule il sindaco è Paolo Ledda (Sa Comuna, unica lista), a Tortolì è stato eletto Massimo Cannas (Progetto 4.0), mentre a Villagrande Strisaili il sindaco è Alessio Seoni.

Eletti i nove sindaci nei comuni al voto nella Provincia Sud Sardegna. A Calasetta vince Claudia Mura, per la prima volta un sindaco donna nel paese dell’Isola di Sant’Antioco. Ad Esterzili vince Renato Melis, che con una unica lista in campo doveva solo superare il quorum, così come a Genoni, dove vince Gianluca Serra. A Guasila vince Paola Casula, a Samatzai Enrico Cocco è il nuovo sindaco. A San Gavino Montreale è riconfermato sindaco Carlo Tomasi, a Sant’Anna Arresi vince Anna Maria Teresa Diana, a Serrenti vince Pantaleo Talloru e a Vilasimiius il sindaco è Gianluca Dessì.