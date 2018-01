“Tra qualche giorno presenteremo un piano in prefettura per il 2018, ma da ex magistrato e da sindaco dico che oggi c’è bisogno di maggiore controllo del territorio. La risposta più importante e immediata deve essere data da chi ha il dovere di prevenire e perseguire i reati. Ci vogliono più risorse umane, materiali ed economiche sul controllo del territorio e sulle forze di polizia.

Sono assolutamente favorevole al fatto che ai sindaci vengano dati più mezzi e più risorse. Dobbiamo anche poter assumere più polizia municipale. Non ho usato il termine “militarizzazione”, chiedo solo controllo del territorio da parte delle forze di polizia ordinarie e questo non significa militarizzazione”. Così il sindaco di Napoli Luigi De Magistris sul problema microcriminalità a Napoli a margine della cerimonia di intitolazione di “Largo Maurizio Estate”.