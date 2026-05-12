Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 10:37

Guasto alla linea ferroviaria nel nodo di Milano: cancellazioni e treni in ritardo fino a 60 minuti

di Redazione Cronaca
La linea è stata ripristinata dopo quaranta minuti ma intanto i convogli hanno accumulato variazioni
Guasto alla linea ferroviaria nel nodo di Milano: cancellazioni e treni in ritardo fino a 60 minuti
Icona dei commenti Commenti

Disagi alla circolazione ferroviaria a partire dalle 9 di martedì 12 maggio. Un inconveniente tecnico in prossimità della stazione Centrale di Milano ha causato la sospensione della linea nel nodo di Milano. La circolazione è stata ripristinata, comunica Rfi sul proprio sito, dopo circa quaranta minuti.

Intanto però, come si può vedere anche dal tabellone della stazione Centrale, i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno subito cancellazioni e ritardi fino a 60 minuti.

“Sono possibili variazioni, limitazioni di percorso e cancellazioni”, fanno sapere da Trenitalia che invita a controllare l’andamento del proprio treno tramite il servizio “cerca treno”.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione