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Cronaca

Ultimo aggiornamento: 13:19

Passeggera francese della Hondius in gravi condizioni. Il Guardian: “Sintomi scambiati per ansia e stress, ma era hantavirus”

di Redazione Cronaca
L'esclusiva del giornale che ha citato il segretario di Stato della Salute spagnolo Javier Padilla: un errore di valutazione, secondo lui, riconducibile alla mancanza a bordo della nave di test di Pcr rapidi
Passeggera francese della Hondius in gravi condizioni. Il Guardian: “Sintomi scambiati per ansia e stress, ma era hantavirus”
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La passeggera francese ricoverata in terapia intensiva dopo essere sbarcata dalla nave Hondius e trasferita a Parigi dove è risultata positiva all’hantavirus, è attualmente in condizioni critiche. I suoi sintomi, ha rivelato in un’esclusiva il The Guardian, sono stati scambiati inizialmente per ansia e stress ma in realtà erano i primi segnali dell’hantavirus.

Il The Guardian ha citato il segretario di Stato della Salute spagnolo Javier Padilla: “Non pensavano che quei sintomi fossero compatibili con l’hantavirus – ha detto il viceministro – aveva avuto un episodio di tosse nei giorni precedenti, già scomparso, e in quel momento manifestava soprattutto stress, ansia e nervosismo”.

Secondo quanto spiegato da Padilla, l’errore di valutazione è riconducibile alla mancanza, a bordo della nave, di test di Pcr rapidi per l’hantavirus: una condizione che non è stato possibile aggirare nemmeno con l’invio dei campioni di analisi a Madrid, in un laboratorio specializzato. Questa procedura infatti avrebbe richiesto circa 24 ore, troppe per poter rallentare le operazioni di evacuazione dei passeggeri entro lunedì sera, momento in cui erano erano previste forti tempeste nell’Atlantico.

Ed è stato proprio a causa dei venti forti che la nave è stata costretta ad attraccare nel porto di Granadilla, dopo essere rimasta in rada dall’alba di domenica: situazione – anch’essa – che il presidente delle Canarie Fernando Clavijo aveva inizialmente escluso.

Intanto ora c’è una forte preoccupazione da parte delle autorità sanitarie: la paziente francese ha avuto un rapido peggioramento e, come dichiarato dall’Oms, è in condizioni molto gravi.

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