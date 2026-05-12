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Ultimo aggiornamento: 9:43

Maxi-incendio a Bolzano: evacuate 83 persone da un condominio, altre 7 in ospedale

di Redazione Cronaca
Le fiamme sono divampate al piano terra e hanno coinvolto anche i motorini parcheggiati nell'area: sono intervenuti 30 operatori dei Vigili del fuoco
Maxi-incendio a Bolzano: evacuate 83 persone da un condominio, altre 7 in ospedale
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Un incendio scoppiato al piano terra si espande fino alla strada: la scorsa notte sono state evacuate 83 persone da un condominio a Bolzano – nella zona di via Milano e via Alessandria – mentre altre 7 sono state trasportate in ospedale con lievi intossicazioni da fumo.

Oltre ad aver lambito diversi motocicli e biciclette parcheggiati nell’area, le fiamme hanno investito anche alcune parti dell’isolamento esterno dell’edificio provocando danni fino al terzo piano. L’incendio è stato rapidamente spento grazie ai Vigili del fuoco di Bolzano, intervenuti insieme ai Vigili del fuoco volontari di Gries: l’operazione, coordinata da 30 operatori, è durata circa due ore e mezza e ha compreso anche il soccorso, per mezzo dell‘autoscala, di una persona al sesto piano impossibilitata a scendere autonomamente.

Terminati gli interventi di spegnimento e ventilazione, le 83 persone temporaneamente evacuate sono ritornate nei loro appartamenti scortate dai Vigili del fuoco. Al momento non sono disponibili informazioni sull’ammontare dei danni.

Foto: Vigili del Fuoco Bolzano

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