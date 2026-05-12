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Lo Stabilicum – o Melonellum – avvantaggia Fratelli d’Italia, a danno degli alleati della coalizione. E allora per le dinamiche del centrodestra l’iter della legge elettorale potrebbe diventare un problema. La premier Giorgia Meloni ha riunito i vicepresidenti del Consiglio, Antonio Tajani e Matteo Salvini, e Maurizio Lupi, chiedendo di accelerare, con l’idea di approvare la legge, alla Camera, entro l’estate, e in Senato entro l’anno. In questi giorni, tuttavia, sono in corso le audizioni in commissione Affari costituzionali, con una serie di relazioni da parte di professori di diritto e giuristi.

E Massimo Villone, professore emerito di diritto costituzionale all’Università di Napoli Federico II, ha rivelato che, stando a una sua analisi, il partito della presidente del Consiglio beneficia della legge elettorale attualmente in discussione a discapito degli alleati. “Ho operato una simulazione sui dati elettorali 2022 con il meccanismo dello Stabilicum e con i 70 deputati di premio siamo molto vicini al risultato” in seggi di quella elezione “ma quello che l’estensore non ha considerato è l’esito per quanto riguarda” l’interno della coalizione, sui singoli componenti dell’alleanza: “Con 70 deputati di premio il risultato” in seggi è “quasi uguale al 2022: 224 seggi, ma c’è un vantaggio considerevole per FdI e un danno altrettanto considerevole per la Lega in particolare e per Forza Italia seppure in maniera inferiore”.

Nonostante ciò, per il centrosinistra – sempre in base ai risultati del 2022 – non cambierebbe pressoché nulla. “Lo schema dello Stabilicum impatta fortemente nel centrodestra e non parimenti nel centrosinistra”, ha confermato Villone. “Lo Stabilicum appesantisce di molto la dialettica coalizionale del centrodestra e non di quella del centrosinistra e questo ci fa capire perché c’è una disponibilità a discutere con le opposizioni”. Poi il suggerimento: “Se fossi nel centrosinistra, farei io una mia proposta radicalmente alternativa e lascerei il centrodestra a risolvere problemi difficilmente solubili che ha posto a se stessa” con la riforma.