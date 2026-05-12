Il Prefetto smentisce la Serie A: il derby Roma-Lazio si gioca lunedì alle 20.45. Il campionato è nel caos

De Siervo, ad della Lega Calcio, aveva ufficializzato Roma-Lazio per domenica alle 12.30. Invece per ragioni di ordine pubblico è stata evitata la sovrapposizione con la finale degli Internazionali. Lo spostamento di data coinvolge altre 4 partite

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Non puoi stare per cinque secondi senza umiliarti? Uno dei meme più in voga del momento si appiccica perfettamente addosso alla Serie A. Non bastava l’ennesimo pasticcio sul calendario, con il derby Roma-Lazio piazzato proprio nel weekend della finale degli Internazionali. Ora arriva pure la figuraccia, con la Prefettura costretta a smentire data e orario del match che erano stati anticipati ufficialmente dall’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo. Sì, è proprio così: il derby della Capitale non si gioca più domenica alle ore 12.30. Il prefetto di Roma ha annunciato che il match è in programma per lunedì alle ore 20.45. E cosa succede adesso con le altre 4 partite coinvolte per esigenze di contemporaneità? Quasi certamente verranno a loro volta posticipate, ma in questo caos totale non esistono più certezze.

Il derby Roma-Lazio si disputerà lunedì 18 maggio alle 20.45, ha reso noto la prefettura. Spiegando poi che la decisione è stata disposta “alla luce delle valutazioni effettuate in sede di Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, con particolare riferimento ai profili connessi alla gestione dell’ordine pubblico e della mobilità urbana in concomitanza con un evento di rilevanza mondiale quale gli Internazionali BNL d’Italia, in corso presso il Foro Italico”. Tradotto: non si può giocare una partita di calcio così delicata nello stesso luogo in cui è prevista la finale del torneo di tennis con probabilmente Jannik Sinner protagonista. Lo avevano capito tutti da mesi, tranne appunto la Serie A.

Ieri, ai microfoni de ‘La Politica del Pallone’ su Gr Parlamento, De Siervo aveva dichiarato: “Il derby di Roma si giocherà domenica prossima alle 12.30, perché ogni altra ipotesi non risulta percorribile, la sera purtroppo nella città di Roma non è possibile giocare un derby visto come alcuni tifosi l’hanno messa a ferro e fuoco”. Smentito su tutta la linea. Si giocherà lunedì, ma di sera. Sarebbe stato più saggio aspettare le indicazioni del Comitato prima di pronunciarsi. Anche perché la decisione non riguarda solo Roma-Lazio: Oltre al Derby della Capitale in contemporanea si giocheranno le altre partite della 37esima giornata di Serie A che vedono coinvolte le squadre in corsa per un posto nelle prossima Champions League: Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, Como-Parma e Pisa-Napoli. Quindi tutti spostate al lunedì sera. Con figuraccia – l’ennesima – annessa.