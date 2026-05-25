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“Normalmente dalle elezioni amministrative non è mai utile trarne un risultato nazionale, prendo atto per che la Schlein aveva dichiarato ’da Venezia arriverà un messaggio per Giorgia Meloni’, il messaggio è arrivato andiamo avanti così”. È il commento che arriva da via della Scrofa, sede di Fratelli d’Italia a Roma, sull’esito delle elezioni di oggi. Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione del partito guidato dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sottolinea soprattutto l’esito del risultato di Venezia, dove il centrodestra vince, un po’ a sorpresa, al primo turno. E a questo dato Donzelli evidenzia come nel centrosinistra “si erano presentati a Venezia tutti convinti di proseguire una narrazione che in queste settimane circolata della Meloni finita, del centrodestra in crisi, settimane e settimane che a sinistra si parlano a dosso e gioiscono di come è cambiato il vento, poi arrivano gli italiani si esprimono e si svegliano e i loro sogni s’infrangono con la realtà dei fatti”.