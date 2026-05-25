Il mondo FQ

Politica

Ultimo aggiornamento: 19:37

Elezioni comunali, Donzelli: “I sogni della sinistra s’infrangono con la realtà dei fatti”

di Manolo Lanaro
Icona dei commenti (0)
Per il responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia quello di oggi non è un iniezione di fiducia dopo la sconfitta al referendum. “Noi lavoriamo sempre serenamente pensando agli italiani”
Icona dei commenti Commenti

“Normalmente dalle elezioni amministrative non è mai utile trarne un risultato nazionale, prendo atto per che la Schlein aveva dichiarato ’da Venezia arriverà un messaggio per Giorgia Meloni’, il messaggio è arrivato andiamo avanti così”. È il commento che arriva da via della Scrofa, sede di Fratelli d’Italia a Roma, sull’esito delle elezioni di oggi. Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione del partito guidato dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sottolinea soprattutto l’esito del risultato di Venezia, dove il centrodestra vince, un po’ a sorpresa, al primo turno. E a questo dato Donzelli evidenzia come nel centrosinistra “si erano presentati a Venezia tutti convinti di proseguire una narrazione che in queste settimane circolata della Meloni finita, del centrodestra in crisi, settimane e settimane che a sinistra si parlano a dosso e gioiscono di come è cambiato il vento, poi arrivano gli italiani si esprimono e si svegliano e i loro sogni s’infrangono con la realtà dei fatti”.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione