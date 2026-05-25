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Ultimo aggiornamento: 10:59

Iran, Rubio: “Possibile accordo già oggi o risolveremo in altro modo”. Teheran: “Nessun colloquio sul nucleare, non cediamo alle minacce”

di Redazione Esteri
Il segretario di Stato Usa ha parlato dell'intesa annunciata ieri da Donald Trump a Nuova Delhi, dove si trova per una visita ufficiale. Libano, droni israeliani nel sud: "3 vittime"
Iran, Rubio: “Possibile accordo già oggi o risolveremo in altro modo”. Teheran: “Nessun colloquio sul nucleare, non cediamo alle minacce”
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Momenti chiave

  • Teheran: "Applichiamo tariffe per i servizi di navigazione, non pedaggi"
  • Teheran: "Non ci sono colloqui sul nucleare"
  • Teheran: "Accordo di massima, ma firma non imminente"
  • Teheran: "L’Iran non si piega alla forza, né alle minacce"
  • Libano, droni israeliani nel sud: "3 vittime"
  • Iran, Rubio: "Israele avrà il diritto di difendersi"
  • Iran, Rubio: "Accordo possibile già oggi o risolveremo in altro modo"
    • 10:59

      Teheran: “Applichiamo tariffe per i servizi di navigazione, non pedaggi”

      Il ministero degli Esteri iraniano ha dichiarato che Teheran riscuote tariffe per i “servizi di navigazione” dalle navi in transito nello strategico Stretto di Hormuz, piuttosto che imporre pedaggi. “I servizi forniti – servizi di navigazione oltre alle misure necessarie per proteggere l’ambiente dello Stretto di Hormuz, del Golfo Persico e del Mar di Oman – richiedono la riscossione di determinati diritti”, ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri Esmaeil Baghei in una conferenza stampa settimanale aggiungendo che l’Iran “non sta cercando di riscuotere pedaggi”. 

      “L’Iran non intende riscuotere pedaggi nello Stretto di Hormuz, ma, insieme all’Oman, sta adottando misure per riscuotere tariffe per i servizi di navigazione sulle imbarcazioni che transitano per quella via d’acqua, nonché per la tutela dell’ambiente del Golfo Persico, dello Stretto di Hormuz e del Mar di Oman”, ha aggiunto Baghaei, nel corso della conferenza stampa settimanale.Il portavoce degli Esteri di Teheran ha poi sottolineato che “non si parla dello Stretto di Hormuz nella bozza di accordo, poiché la gestione di questa regione riguarda gli Stati costieri”.

      Riferendosi alle sanzioni dei paesi europei contro l’Iran riguardanti la chiusura dello Stretto di Hormuz, Baghaei ha affermato che qualsiasi mossa ostile comporterà una reazione dell’Iran a qualsiasi azione unilaterale, poiché le mani dell’Iran non sono legate per agire. “Se gli europei fossero stati fedeli allo Stato di diritto, avrebbero dovuto sanzionare gli Stati Uniti e il regime sionista, poiché sono loro la causa della chiusura dello Stretto di Hormuz, a seguito del loro attacco contro l’Iran del 28 febbraio”, ha concluso.

    • 09:45

      Teheran: “Non ci sono colloqui sul nucleare”

      “L’obiettivo dei negoziati è porre fine alla guerra e, in questa fase, non stiamo discutendo i dettagli della questione nucleare”. Lo ha dichiarato in conferenza stampa il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghaei. “Minacce, pressioni, rappresentazioni e pubblicazioni di caricature sono parte integrante della politica in quella parte del mondo. Noi proseguiamo il nostro lavoro sul campo. Osserviamo i fatti, a prescindere dalle percezioni e dalle rappresentazioni della controparte”, ha aggiunto Baghaei.

    • 09:44

      Teheran: “Accordo di massima, ma firma non imminente”

      L’Iran e gli Stati Uniti hanno raggiunto “un accordo di massima”, ma la sua firma “non è imminente”. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmaeil Baghaei, affermando che “abbiamo raggiunto un accordo su gran parte degli argomenti discussi, questo è corretto, ma ciò non significa che la firma di un accordo sia imminente”.

    • 09:43

      Teheran: “L’Iran non si piega alla forza, né alle minacce”

      “Non credete al bluff del presidente” americano Donald Trump, “il tempo è contro gli americani”. Lo ha scritto su X il portavoce della Commissione iraniana per la sicurezza nazionale e la politica estera, Ebrahim Rezaei. “Se vogliono un accordo, che negozino; se vogliono il gas a 6 dollari, che si mostrino fermi sulle loro posizioni e bluffino finché l’erba non cresce sotto i loro piedi. L’Iran non si piega alla forza, né alle minacce”, ha affermato Rezaei.

    • 09:19

      Libano, droni israeliani nel sud: “3 vittime”

      Tre persone sono state uccise a Kfar Roummane, nel sud del Libano, in seguito ad attacchi con droni condotti questa mattina dalle Forze di difesa israeliane che hanno colpito tre veicoli. Lo riporta l’agenzia di stampa libanese Nna.

    • 08:46

      Iran, Rubio: “Israele avrà il diritto di difendersi”

      L’accordo in via di definizione tra Iran e Stati Uniti riconoscerà sempre a Israele il “diritto” a difendersi. Lo ha spiegato il Segretario di Stato americano Marco Rubio parlando ai giornalisti a Nuova Delhi. “Israele ha sempre il diritto a difendersi. Qualunque Paese al mondo ha questo diritto. E dunque, se Hezbollah si appresta a lanciare dei missili o lancia dei missili contro di loro, Israele ha il diritto di rispondere”, ha affermato Rubio.

    • 08:44

      Iran, Rubio: “Accordo possibile già oggi o risolveremo in altro modo”

      Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato che un accordo per porre fine alla guerra con l’Iran potrebbe concretizzarsi “oggi stesso“. “Pensavamo di poter avere qualche notizia ieri sera, forse oggi, non darei troppa importanza alla cosa”, ha detto Rubio a Nuova Delhi, riferendosi al potenziale accordo, parlando con i giornalisti prima di lasciare la capitale indiana, dove si trovava per una visita ufficiale. Ma se l’accordo non ci sarà, ”risolveremo in altro modo” la questione, ha detto Rubio.
      Gli Stati Uniti daranno alla diplomazia ogni possibilità di successo prima di esplorare le “alternative”, ha spiegato Rubio ai giornalisti a Nuova Delhi.

    • 08:43

      Iran, Rubio: “Un accordo sul nucleare non si fa in 72 ore”

      Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha detto al New York Times che un accordo con l’Iran ha ottenuto il sostegno regionale, ma che un accordo sul nucleare non può essere raggiunto “in 72 ore, improvvisando su un tovagliolo”. “Non lo rimanderemo a più tardi. I colloqui sul nucleare sono questioni altamente tecniche”, ha affermato, “non si può fare una cosa sul nucleare in 72 ore, prendendo appunti su un tovagliolo”. “Quindi, al momento, abbiamo sette o otto paesi nella regione che appoggiano questo approccio e siamo pronti a procedere in questa direzione”, ha aggiunto.

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