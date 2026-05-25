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Vladimiro Crisafulli, per tutti Mirello (ma anche “il barone rosso”), ha trionfato a Enna. Senza il simbolo del Partito democratico. Non che lo abbia scelto lui, il candidato sindaco, già assessore in Sicilia, deputato coi Ds e senatore col Pd. Al contrario: il simbolo lo voleva. Ma tanto il segretario regionale, Anthony Barbagallo, quanto la direzione romana (leggi, Elly Schlein), non glielo hanno concesso. La ragione? Non era – e forse non lo è ancora – in sintonia con il rinnovamento.

E allora Crisafulli ha fatto l’unica cosa che poteva fare: si è presentato alle Comunali del 24-25 maggio sostenuto da liste civiche. Il problema (per il Pd) è che ha vinto. E infatti lui ha iniziato a festeggiare a spoglio ancora in corso, col doppio delle preferenze sul secondo candidato, Ezio De Rose. “Ora si costruisce il futuro” ha detto al comitato, “il centrodestra ha fatto disastri”. Ma “il barone rosso” non si è fermato. Perché quando gli è stato chiesto se fosse dispiaciuto per il fatto che la segreteria non gli avesse concesso il simbolo, ha risposto: “No, ha fatto bene, così abbiamo preso tutti questi voti. Perfetto, è andata benissimo”. Va anche detto che quando era stata presa ufficialmente la decisione e gli era stata comunicata, aveva commentato: “A Enna il Pd sono io”. Come dargli torto, ora.

In sostanza, il Partito democratico perde anche quando vince. Non a caso sono arrivate le parole di Antonio Rubino, della direzione nazionale: “A Enna vince Crisafulli e perde il Pd di Barbagallo. Aspettiamo gli altri risultati ma è evidente che in Sicilia qualcosa andrà fatta”. Barbagallo, da parte sua, alla vigilia del voto aveva dichiarato che la questione del simbolo era “acqua passata”. Anche se, a ben guardare, non sembra: “A Enna il dato certo da cui partire è che il centrodestra perde” ha commentato oggi. “Ma è anche certamente una vittoria personale di Crisafulli, frutto della sua storia e della sua esperienza politica. A bocce ferme con il gruppo dirigente faremo una attenta valutazione dei risultati di questa tornata di amministrative, sia dal punto di vista generale sia in ogni singolo comune”.