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Ultimo aggiornamento: 10:24

Elezioni Comunali, i risultati in diretta: si vota fino alle 15. Affluenza alle 23 in calo di quasi quattro punti

di Redazione Politica
Da Venezia ad Agrigento, passando per Prato, Salerno e Reggio Calabria: più di 700 i Comuni che scelgono i prossimi sindaci o sindache. Partecipazione in calo rispetto alla tornata precedente
Elezioni Comunali, i risultati in diretta: si vota fino alle 15. Affluenza alle 23 in calo di quasi quattro punti
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Momenti chiave

  • Tutte le sfide principali
  • Alle 23 l'affluenza al 46,31%: in calo di quasi 4 punti
  • Seggi aperti: si vota fino alle 15
    • 10:23

      Eletta la prima sindaca in Veneto: è Lara Burato (Fdi)

      La prima sindaca del Veneto in ordine cronologico a essere sicuro della propria elezione è Lara Burato, nuova prima cittadina di Masi, piccolo comune di 1.800 abitanti nel padovano, ai confini con le province di Verona e Rovigo. Burato era l’unica candidata, e quindi bastava che andasse al voto il 40 per cento degli aventi diritto, cosa che è avvenuta ieri alle 19:35. Il dato diventerà ufficiale solo dopo la proclamazione dal ministero dell’Interno. “Ringrazio tutti i cittadini che sono andati a votare: il loro voto – spiega Burato all’ANSA – dimostra che tutti, a destra e a sinistra, hanno bisogno di essere ascoltati e che si fidano della nostra proposta. Un sindaco di un piccolo comune lo fa mettendosi a disposizione di tutti, è un lavoro fatto di ascolto per cercare di risolvere quei problemi che proporzionalmente hanno tutti, a Milano, Roma, ma anche a Masi, un paesino di 1.800 abitanti. E devi essere a disposizione: naturalmente il sindaco di un paesino non è come quelli delle grandi città del Veneto: lo trovi fuori dal cancello e la mattina alle ore 7:30 ti risponde al telefono. L’obiettivo che mi do da qui a 5 anni è rimettere in moto il progetto di fusione con il vicino comune di Castel Baldo: siamo troppo piccoli – conclude – per dare ai cittadini tutti i servizi che meritano”.

    • 09:47

      Affluenza, i dati alle 23 da Fermo ad Avellino e Crotone

      I dati sull’affluenza alle 23 di domenica 24 maggio confermano una tendenza in calo rispetto alla tornata precedente. L’affluenza si è fermata al 46,01 ad Agrigento; al 43,76 a Macerata; al 41,87 a Venezia (era stata oltre il 48 nel 2020);al 40,6  a Mantova; al 45 a Fermo. Più alto ad Avellino dove è arrivata al 54,66%; ma anche Lecco con 47,66; Crotone al 49,31; Reggio Calabria al 48,36; Chieti al 47,9.

    • 09:19

      Sicilia, superato il quorum in cinque Comuni: candidati unici già eletti

      Cinque candidati sindaci in Sicilia sono già sicuri di aver vinto visto che alle 23 nei loro comuni è stato superato il quorum del 50% degli elettori che sono andati a votare. A Raccuja (Messina) l’unico candidato, con una sola lista presentata, è Ivan Martella. A San Salvatore di Fitalia (Messina) Giuseppe Pizzolante si riconfermerebbe sindaco come alle scorse elezioni in cui era sempre unico candidato. A Mirto (Messina) sarebbe stato eletto Maurizio Zingales che è così al terzo mandato. A Godrano (Palermo) sarebbe stato eletto l’unico candidato Daniele Sebastiano Bellini e sempre nel Palermitano, a Santa Cristina Gela, sarebbe eletto Giuseppe Cangialosi. A Serradifalco (Caltanissetta) Leonardo Burgio è l’unico candidato ma secondo i dati delle 23 il quorum non sarebbe stato ancora raggiunto.

    • 09:13

      Come si vota

    • 09:06

      Emilia-Romagna, domenica partecipazione in calo

      È stata una prima giornata di votazioni per le comunali dai ritmi molto bassi in Emilia-Romagna: nei 16 comuni chiamati al rinnovo di sindaci e consigli regionali, ha infatti votato il 41,3%, oltre 10% in meno rispetto alle precedenti consultazioni, ma soprattutto di ben cinque punti al di sotto della media nazionale, dato assolutamente anomalo per la Regione che di solito è in testa alla partecipazione.

      A Imola alle 23 ha votato il 41,7% (-10,9%) a Faenza il 44,2% (-10,2%) a Comacchio il 31,2% (-7,5%). Ancora più netto il calo dei votanti a Cervia, dove ci sono le elezioni anticipate perché il sindaco si è dimesso per un’inchiesta per maltrattamenti in famiglia: alle 23 è andato alle urne il 36,4% dell’elettorato, ben 18 punti in meno rispetto alle precedenti.

    • 09:03

      Tutte le sfide principali

    • 09:02

      Alle 23 l’affluenza al 46,31%: in calo di quasi 4 punti

      Alle 23 l’affluenza al voto per le amministrative è stata del 46,31% quando mancano solo due sezioni sulle 6.278 totali. Lo si evince dal sito Eligendo. Le comunali, per cui si vota oggi e domani, coinvolgono quasi 750 Comuni e 18 capoluoghi. Il dato precedente, alla stessa ora, è del 50,20%.

    • 08:59

      Seggi aperti: si vota fino alle 15

      Seggi nuovamente aperti dalle 7 e fino alle 15 per la seconda giornata di votazioni per le amministrative. Sono oltre 6,6 milioni gli italiani chiamati alle urne per l’elezione diretta dei sindaci e il rinnovo dei consigli comunali. Il voto interessa 894 Comuni, di cui 121 superiori a 15mila abitanti (tra questi 18 capoluoghi). Alla chiusura dei seggi inizieranno le operazioni di spoglio. In caso di mancata elezione al primo turno, i ballottaggi sono stati già fissati per domenica 7 e lunedì 8 giugno, con gli stessi orari di apertura dei seggi previsti per il primo turno, per i Comuni sopra i 15mila abitanti.