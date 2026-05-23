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Ultimo aggiornamento: 18:35

“Israele? Il governo non fa niente per Gaza, ma c’è un’umanità che resiste per sconfiggere il mostro”: il deputato M5s Carotenuto al corteo Usb di Roma

di Elisabetta Guglielmi
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Il parlamentare reduce dall'ultima missione della Flotilla: “Faremo di tutto finché il conflitto in Medio Oriente tra Davide e Golia a parti invertite non finirà"
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Sono due anni che denunciamo un genocidio a Gaza e vediamo un governo che non fa niente. Di fronte a questa situazione è chiaro che arriva un’umanità che resiste, che non accetta tutto questo, che si organizza con dei barconi, anche a vela, e e e va lì per contrastare e per affrontare il mostro. Non solo lo affronta, ma lo sconfigge il mostro”. Così ha commentato il deputato del M5s Dario Carotenuto, intervenuto al corteo organizzato dall’Usb in Piazza dei Cinquecento, a Roma. Carotenuto ha ribadito che il M5s farà “di tutto fino a quando questo conflitto in Medio Oriente, che vede Davide contro Golia a parti invertite, non avrà fine”.

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