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Ci sono storie di cronaca che si fermano alla violenza. E poi ci sono storie che, pur attraversando l’orrore, riescono a trasformarsi in qualcosa di più grande: una lezione morale, civile, persino educativa. La vicenda di Davide Cavallo appartiene a questa seconda categoria. Davide aveva 22 anni quando, nella notte del 12 ottobre 2025, venne accoltellato durante una rapina in corso Como, a Milano. Un’aggressione brutale, per soli 50 euro, che lo ha lasciato quasi paralizzato, con “gravissimi danni e un’invalidità permanente che cambierà ogni suo giorno futuro”, come scrive oggi il padre Salvo Cavallo in una lettera di straordinaria intensità umana e consegnata alla stampa dall’avvocato Luca Degani.

Tre giorni fa il Tribunale di Milano ha condannato Alessandro Chiani a vent’anni e dieci mesi per tentato omicidio; il coimputato Ahmed Atia è stato condannato per omissione di soccorso. Ma il momento che ha colpito tutti non è stato soltanto quello della sentenza. In aula, infatti, Davide ha scelto di avvicinarsi ai suoi aggressori e di abbracciarli. “È stato un abbraccio semplicissimo, molto tenero, molto forte”, hanno raccontato i legali presenti.

Quel gesto trova oggi la sua spiegazione più profonda nelle parole del padre. “Davide ha scelto di parlare agli imputati, e loro hanno chiesto scusa con parole sincere e profonde. In quel momento ho visto mio figlio liberarsi di un peso enorme”. Non c’è retorica nella lettera di Salvo Cavallo. Non c’è buonismo, né rimozione del male subito. Al contrario, c’è una lucidità impressionante nel tenere insieme il bisogno di giustizia e la scelta del perdono. “Nutro profondo rispetto per la sentenza e per il lavoro del giudice che, valutando fatti, prove e responsabilità e applicando il codice penale, ha emesso una decisione severa, anche come monito e deterrente affinché simili atti scellerati non si ripetano più”.

Ma subito dopo arriva il passaggio che rende questa testimonianza qualcosa di raro nel dibattito pubblico contemporaneo: “Il perdono non cancella il male subito, non restituisce la salute perduta e non elimina le responsabilità. Ma impedisce all’odio di continuare a distruggere altre vite e di generare altro dolore”. Parole enormi, soprattutto se pronunciate da un padre che ogni giorno convive con la sofferenza del figlio e con la paura del futuro. Perché nella lettera non viene mai nascosta la dimensione concreta della tragedia: “Le cure, l’assistenza, una casa adatta alle sue condizioni, il sostegno che servirà negli anni: tutto questo comporterà enormi sacrifici umani, psicologici ed economici”. E ancora: “La nostra preoccupazione più grande è garantirgli una vita dignitosa anche quando noi genitori non potremo più essergli accanto”.

Dentro queste righe c’è il dramma silenzioso di tante famiglie italiane travolte dalla violenza improvvisa e poi lasciate sole a fare i conti con la disabilità, l’assistenza, i costi, la paura del domani. Ma c’è anche qualcosa di più raro: la capacità di trasformare un dolore privato in una riflessione collettiva. “Questa vicenda non può restare soltanto una storia di cronaca giudiziaria. Può e deve diventare una riflessione collettiva”. Salvo Cavallo non si limita all’emozione personale. Chiama in causa la società, la scuola, le famiglie, le istituzioni. Parla del “disagio emotivo”, “dell’incapacità di gestire le emozioni”, “dell’isolamento”, “dei modelli aggressivi alimentati anche dagli algoritmi dei social e dalla cultura del branco”. E affronta anche un tema spesso rimosso: “il senso di insicurezza che si respira nelle nostre città e che spinge molti giovani a girare armati di coltelli”.

È il ragionamento concreto di un padre che ha visto la vita del figlio spezzarsi in pochi secondi e che chiede, insieme, “più ascolto dei giovani” e “più sicurezza concreta: più pattuglie sul territorio, più controlli e più telecamere”. Colpisce soprattutto l’equilibrio morale di questa famiglia. Nessuna sete di vendetta, nessuna spettacolarizzazione del dolore, nessuna indulgenza verso i responsabili. Solo il tentativo, faticoso ma fermissimo, di salvare ciò che resta di umano anche dentro una tragedia devastante. Per questo le ultime parole della lettera restano impresse più di qualsiasi commento: “Davide sta lasciando orme di un’umanità dimenticata, e da padre non posso che esserne immensamente grato e felice”.