Scintille in Senato tra la giornalista, scrittrice e politica italiana naturalizzata israeliana, Fiamma Nirenstein, ed Enrico Mentana. Ospiti di un convegno in Sala Zuccari dove si ricorda Oriana Fallaci a 20 anni dalla morte, i due giornalisti a lavori quasi terminati, sono invitati dal moderatore, Andrea Cangini, a fare un tweet, cioè un breve pensiero, per dire cosa avrebbe pensato oggi la Fallaci della Global Sumud Flotilla e del blocco dei manifestanti, sequestrati da Israele, legati e picchiati, come raccontato dall’inviato del Fatto Quotidiano e dal deputato M5s Dario Carotenuto una volta tornati in Italia.

Secondo la giornalista, che premette di poter dire “una frase che direi io”, “tutta la cosa” della Flotilla, con i manifestanti deportati da Israele e dileggiati dal ministro per la sicurezza Ben-Gvir è stata trattata dal governo di Tel Aviv “con grazia e gentilezza”. “Ben Gvir ha fatto un’idiozia, dovrebbe essere licenziato dal governo”, continua. Per poi specificare: “Lì non c’è una violazione della legge internazionale, primo perché quello era un convoglio nemico, il cui rapporto diretto con l’organizzazione nemica di Israele era dimostrato. Voglio vedere un qualsiasi paese del mondo se l’Italia sapesse che ci sono 100 battelli in arrivo di odiatori professi dell’Italia che la dichiarano un paese genocida se non cercherebbe con garbo di fermare queste cose. Non hanno violato nulla. Secondo c’è uno statuto di Sanremo che riguarda gli attracchi in un luogo di guerra che è assolutamente proibito, per cui c’era la possibilità per queste barche che non contenevano nessuno aiuto di approdare nel porto di Ashdod”.

Mentana però non ci sta e, presa la parola, prima sottolinea di non potersi mettere nei panni della Fallaci, poi specifica che il primo a dire che la Flotilla è stata intercettata illegalmente è stato proprio il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: “Quelli non sono nemici di Israele, ma manifestanti contrari. In democrazia se uno si presenta senza armi puoi fare ciò che vuoi ma non puoi considerarli alla stregua di nemici perché c’è la libertà di manifestare”.

Quindi rivolgendosi a Nirenstein continua: “Io lo dico a te come lo dico a chiunque, adesso il parafulmine è diventato Ben-Gvir, ma Ben-Gvir che cosa ha fatto ieri? Ha filmato, con un video, quello che stava comunque succedendo. Non sono le sue risate che fanno indignare in quel video, è il trattamento delle persone, che è nei protocolli di azione delle forze israeliane”. Parole che vedono sussultare la Nirenstein: “Ma no, non è così, scusa, è proprio vero il contrario”, dice scuotendo la testa. Contro-replica Mentana: “Le ha fatte inginocchiare Ben Gvir? Ma ci sono le immagini delle altre volte. Io faccio il giornalista e dirigo il giornale, non sono un passante. Chiunque ha visto le stesse immagini”. “No, non ci sono mai state queste immagini”, nega ancora Nirenstein. “Non è mai successo che quelli della Sumud siano stati fatti inginocchiare è una tecnica che si usa per chi è accusato di atti ostili”, insiste ancora. In realtà denunce di violazioni dei diritti internazionali ci sono state anche durante la scorsa missione, finita allo stesso modo nel settembre scorso. “L’Oriana avrebbe dato ragione a me e li avrebbe presi a calci in culo”, conclude infine Nirenstein.

I toni si accendono anche in prima fila, in sala, dove l’ex ministro degli Esteri, Giulio Terzi di Sant’Agata a sua volta pare non gradire. Fuori campo si sente il suo ‘Ora basta, me ne vado…”. Seguito dai fatti, con l’attuale senatore di Fdi che lascia palazzo Giustiniani.