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Ultimo aggiornamento: 12:02

Flotilla, Mantovani e Carotenuto con la matricola rossa al polso: “Ci hanno chiamato per numero puntandoci il mitra addosso”

di Redazione Esteri
Il giornalista del Fatto quotidiano e il deputato M5s, all'arrivo a Fiumicino, hanno mostrato la fascetta rossa numerata che gli è stata messa al polso dai soldati israeliani
Flotilla, Mantovani e Carotenuto con la matricola rossa al polso: “Ci hanno chiamato per numero puntandoci il mitra addosso”
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Una matricola rossa numerata. Il giornalista de il Fatto quotidiano Alessandro Mantovani (numero 164) e il deputato M5s Dario Carotenuto (numero 147), all’arrivo all’aeroporto di Fiumicino, hanno mostrato la fascetta rossa che è stata messa loro al polso dai soldati israeliani dopo essere stati fermati illegalmente insieme agli altri attivisti della Global Sumud Flotilla.

“A un certo punto”, ha raccontato il 5 stelle Carotenuto, “hanno chiamato me e il collega per numero, il 147, puntandoci contro i mitra. Noi avevamo fuori dai container le mani alzate, ci hanno chiesto di avanzare con le mani in alto e poi di girarci. Quelli sono stati forse i secondi più lunghi della mia vita. Dopodiché ci hanno preso per il collo e ci hanno diviso e da quel momento in poi non più niente dei miei compagni di viaggio, che per me sono veramente delle persone straordinarie”, ha raccontato.

Anche Mantovani ha ricostruito i momenti dell’arresto: “Siamo stati incatenati e ammanettati”, ha detto in un video registrato appena atterrato, “io sono stato spogliato, mi hanno buttato gli occhiali da vista e lasciato in costume da bagno. Siamo stati picchiati e presi a calci, noi anche meno degli altri: sentivo le urla degli attivisti, qualche costola di sicuro qualcuno se l’è rotta. Su quella seconda nave container quasi tutti quelli che arrivavano, eravamo circa 180, hanno preso le botte”

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