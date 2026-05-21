“Le femmine devono morire”. Non lascia spazio a interpretazioni la scritta apparsa su un murale a Stornara, in provincia di Foggia. L’atto vandalico e misogino è stato denunciato dal sindaco della città Roberto Nigro con un post su Facebook. “I murales – ha scritto il primo cittadino – sono il simbolo della nuova identità di Stornara. Grazie a queste opere d’arte, il nostro paese è uscito dai confini locali per farsi conoscere e apprezzare in tutta Italia e all’estero. Sono il frutto del lavoro di artisti, dell’impegno dell’associazione Stornara Life e dell’orgoglio di un’intera comunità che ha scelto di credere nella cultura e nella bellezza come motore di rinascita e turismo”.

Eppure non è bastato il rispetto per l’arte a evitare che l’opera venisse deturpata: “Chi imbratta e vandalizza queste opere – ha continuato Nigro – non colpisce solo un muro, ma colpisce Stornara, la sua immagine e il lavoro di tutti noi. Condanno con fermezza questo atto di inciviltà, scritta orribile da chiunque provenga”. La scritta verrà cancellata nelle prossime ore dall’amministrazione comunale mentre intanto sono in corso le indagini per individuare i responsabili: “Potrebbe essere un giovane tra i 16 e i 17 anni, con casco e a bordo di uno scooter che gli stessi cittadini avevano scambiato per un artista di strada considerato che il nostro paese ne ospita tantissimi per la realizzazione dei murales. Quando hanno visto la scritta mi hanno immediatamente avvisato”.

Il primo cittadino ha poi esortato i cittadini a sentirsi custodi di questo bene comune, prestando attenzione a tutti i comportamenti sospetti: “L’arte che è per strada appartiene a tutti, e tutti abbiamo il dovere di proteggerla. Continueremo a investire sui murales e sulla valorizzazione di Stornara come città d’arte. Nessun gesto di maleducazione fermerà il percorso intrapreso”.