Il festeggiato era uscito a giocare in un'area non protetta dell'agriturismo. Trasportato al Bambino Gesù di Roma, non ha sintomi preoccupanti

La prima comunione “sporcata” dai liquami di una fossa biologica: è stato un grande spavento per il bambino che ci è caduto dentro domenica scorsa mentre si trovava in un agriturismo ad Ariccia (Roma) a festeggiare il sacramento insieme a parenti e amici.

Era una festa del tutto usuale: intorno alle 14, tra la portata del primo e del secondo piatto, il piccolo ha chiesto il permesso di uscire a giocare all’esterno della struttura, si è allontanato insieme gli amici verso un’area non recintata del locale. Proprio lì si trovava la fossa biologica che, secondo quanto ricostruito, non aveva i paletti di protezione, temporaneamente spostati per consentire l’arrivo di un autospurgo.

Sul terreno erano inoltre disegnati alcuni cerchi bianchi e sono stati proprio loro ad aver attirato il bambino verso la fessura della fossa: pensando che si trattasse di un gioco, ci è saltato sopra sprofondando nella melma. Gli amici che erano con lui, seppur in stato di choc, sono andati a chiamare immediatamente i genitori ma ancor prima dell’aiuto di qualcuno, il bambino si è tirato su da solo aggrappandosi al bordo della fossa.

Una volta fuori, il festeggiato ha vomitato il liquido che aveva ingerito nella caduta, motivo per cui è stato trasportato d’urgenza al Nuovo ospedale dei Castelli ed è stato poi trasferito al Bambino Gesù di Roma, centro specializzato per l’età pediatrica. Fortunatamente il bambino, che sta seguendo tutte le terapie mediche necessarie, non ha sintomi preoccupanti mentre intanto i genitori gli hanno promesso un’altra festa per dimenticare questa triste storia.