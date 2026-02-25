Al risveglio l'uomo si era accorto di averla schiacciata, ma era ormai troppo tardi: la bambina non respirava già più. Troppo gravi i danni cerebrali, causati dal soffocamento. I soccorsi si sono rivelati inutili

È morta la bambina di 10 mesi, che era arrivata domenica al Policlinico Gemelli di Roma in condizioni critiche. A ripercorrere l’evoluzione della tragica storia è il Corriere della Sera. Secondo la versione del padre, lui e la figlia di 10 mesi si sarebbero addormentati nella serata di sabato, ma l’uomo, spostandosi, avrebbe schiacciato inavvertitamente la piccola sotto di lui.

La terribile scoperta è giunta all’indomani, quando l’uomo, al risveglio, si è accorto delle condizioni critiche della figlia, ormai cianotica e incapace di respirare dopo il soffocamento involontario. Il padre ha immediatamente chiamato i soccorsi, che avrebbero poi trasportato la bimba all’ospedale De Lellis di Rieti. Il personale sanitario, dopo aver verificato le condizioni tragiche della bambina, aveva predisposto il trasferimento con l’eliambulanza dell’Ares 118 al Gemelli di Roma.

I danni, però, si sono rivelati troppo gravi: l’arresto cardiaco protratto ha causato danni cerebrali irreversibili. La bambina è poi morta alle 19 di domenica sera, dopo il suo arrivo nel reparto di terapia intensiva pediatrica del Gemelli poche ore prima.