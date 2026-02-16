Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 9:32

Il drone in volo sopra l’arco dei faraglioni di Sant’Andrea franato in mare: cosa resta del simbolo del Salento – Video

di Local Team per Il Fatto
L'arco degli innamorati è stato spazzato via da mareggiate e piogge degli ultimi giorni
Le immagini col drone dell’arco simbolo dei faraglioni di Sant’Andrea in Salento. L’arco, conosciuto anche come “arco degli innamorati”, a causa delle violente mareggiate e delle piogge dei giorni scorsi, si è sbriciolato, franando in acqua. Le immagini girate domenica pomeriggio mostrano cosa resta dell’arco crollato in mare.

