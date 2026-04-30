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Cronaca

Ultimo aggiornamento: 21:39

A Roma migliaia in piazza per la Flotilla: “Israele stato terrorista, blocchiamo tutto”

di Local Team per Il Fatto
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Inizialmente l'arrivo era previsto in piazza Santi Apostoli, la polizia ha successivamente deviato il corteo per quartiere Monti, per poi proseguire lungo Via Cavour in direzione di Piazza dei Cinquecento
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“La misura è colma per chi commette atti di pirateria in barba a qualsiasi norma internazionale e nell’impunità. La misura è colma per chi anche in Italia si organizza in modo paramilitare per attaccare gli antifascisti. Vogliamo rompere ogni tipo di rapporto con lo Stato terrorista di Israele”. Sotto al Colosseo migliaia di persone si sono riunite dopo l’abbordaggio della Global Sumud Flotilla da parte delle milizie israeliane a largo di Creta. Un grosso striscione tra le tante bandiere palestinesi e di Usb, Cambiare Rotta e Osa, recita: “Israele stato terrorista, blocchiamo tutto”.

Alla manifestazione partecipano Movimento Studenti Palestinesi, Associazione dei Palestinesi in Italia, Giovani Palestinesi d’Italia, Unione Democratica Arabo-Palestinese, Unione Sindacale di Base, Cambiare Rotta, OSA, Potere al Popolo, Rete dei Comunisti, No Kings, Acrobax, Yalla Roma, Gaza Free Style, Csoa La Strada. Giunto a piazza Santi Apostoli, dove inizialmente era previsto l’arrivo, la polizia ha successivamente deviato il corteo per quartiere Monti, per poi proseguire lungo Via Cavour in direzione di Piazza dei Cinquecento, dove si dovrebbe concludere la manifestazione. Al corteo sono presenti circa 4mila manifestanti.

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