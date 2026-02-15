Il mondo FQ

Crolla l’Arco dei Faraglioni di Sant’Andrea a Melendugno a causa di mareggiate e piogge: il video

di Redazione Cronaca
Il famoso 'arco dell'amore' di Torre Sant'Andrea è crollato durante le recenti mareggiate
Nella notte è crollato l’Arco dei Faraglioni di Sant’Andrea, a Melendugno, nel Leccese. Noto anche come ‘arco dell’amore’, si è completamente sbriciolato in acqua. Il crollo, avvenuto durante le violente mareggiate e le piogge dei giorni scorsi, rappresenta il danno più significativo subìto dal paesaggio costiero della zona.

“Un brutto risveglio questa mattina a Torre Sant’Andrea: è caduto l’arco. Che dramma. Inevitabile, ma è sempre un colpo al cuore”, il commento di Francesco Stella, assessore al Turismo di Melendugno.

