L’ultima fase di preparazione sarà a Milano dove nel mese di maggio gli autisti dovranno fare pratica tra le strade del capoluogo lombardo: “Se hai guidato a Tunisi, non hai certo paura del traffico di Milano” ha rassicurato Evoli. I 30 autisti, che in primo momento avranno un contratto a tempo determinato, saranno ospitati in strutture convenzionate. L’unico passaggio farraginoso sarà l’insieme delle pratiche burocratiche, ma l’obiettivo è quello di dar loro il volante a partire dal mese di ottobre.

Questo reclutamento fa parte di una serie di strategie messe in campo per combattere la grave carenza di conducenti che affligge l’Italia e l’Europa. Nel Bel Paese sono infatti circa 10 mila i posti vacanti nelle aziende di trasporto mentre in Europa si arriva a oltre 100mila. Per sopperire a questa scarsità è stato fatto un investimento di 4 milioni di euro per offrire ai candidati incentivi come la copertura dei costi per la patente e il Cqc – la Carta di qualificazione al trasporto persone -, i contributi all’affitto della casa e stage retribuiti durante l’addestramento per arrivare alle patenti necessarie.