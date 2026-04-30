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Cronaca

Ultimo aggiornamento: 20:58

Milano, migliaia in piazza per la Flotilla: “Da Meloni parole inutili, serve mettere pressione politica”

di Simone Bauducco
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In piazza c'erano anche il presidente di Arci Milano Maso Notarianni e il consigliere regionale Pd Paolo Romano che erano stati incarcerati nella spedizione dello scorso autunno: "La mobilitazione è fondamentale per sopportare la galera e il rapimento"
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“Quello che è successo stanotte è una delle violazioni del diritto internazionale della storia recente”. A dirlo è il presidente di Arci Milano Maso Notarianni che insieme a qualche migliaia di persone si è radunata davanti alla prefettura di Milano per portare la solidarietà agli equipaggi della Flotilla. “Io sono stato su quelle barche – ricorda Notarianni che finì arrestato in Israele durante la spedizione precedente – mentre ero lì, la mobilitazione mi ha aiutato a supportare la galera e il rapimento”. Insieme a lui, sulla Flotilla, c’era il consigliere regionale Pd Paolo Romano, anche lui in piazza oggi a Milano. “Un governo di cosiddetti patrioticome fa ad accettare che deportino italiani innocenti e pacifici a dire “mi raccomando liberateli “ senza mettere alcuna pressione politica Israele – attacca Romano – servono fatti veri, non parole inutili”.

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