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Cronaca

Ultimo aggiornamento: 20:49

Bologna, la manifestazione in centro per la Flotilla: “Giù le mani”

di Local Team per Il Fatto
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Insieme alle bandiere palestinesi e della pace, in piazza anche quelle di diverse sigle, tra cui Cgil, Cambiare Rotta, Usb, Potere al popolo, Osa, Amnesty International
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A Bologna i manifestanti si sono radunati in piazza del Nettuno, in sostegno alla Global Sumud Flotilla, le cui navi sono state intercettate la notte scorsa da forze israeliane a largo dell’isola di Creta. L’appuntamento per il raduno era previsto per le 18.00. Insieme alle bandiere palestinesi e della pace, in piazza anche quelle di diverse sigle, tra cui Cgil, Cambiare Rotta, Usb, Potere al popolo, Osa, Amnesty International. “Abbiamo indetto in meno di 24 ore questo presidio, questa manifestazione, dopo il deliberato atto di pirateria compiuto dal governo israeliano nei confronti della seconda missione della Global Sumud Flotilla, dove sono presenti e sono imbarcati anche Angela e Francesco, due compagni dei Municipi sociali”, ha detto Martina, attivista dei Municipi sociali di Bologna.

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