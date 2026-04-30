Gli investigatori della Guardia Civil delle Baleari hanno arrestato il presunto autore dell’omicidio di Francesco Sessa, 35 anni, avvenuto mercoledì pomeriggio in Calle Alzines, a Platija d’en Bossa, a Ibiza. Si tratta di un uomo di 45 anni di nazionalità italiana, originario di Avellino. Ancora non sono state rese note le generalità dell’arrestato, che sarebbe stato identificato sulla base di testimonianze di residenti della zona. Al momento non è stato chiarito il movente.

Il presunto killer era ricercato da ieri pomeriggio. Sessa, originario di Pagani in provincia di Salerno, è stato colpito con una sola e letale coltellata al torace. Non era un turista in vacanza, ma viveva da circa un anno nelle isole Baleari dove aveva svolto alcuni lavori tra cui il pizzaiolo nella pizzeria “Pummarola”, come riporta Sky Tg24. Dalla sua città natia è arrivato sgomento e dolore: lo descrivono come un giovane solare e instancabile lavoratore.

Ad oggi è previsto il completamento dell’esame autoptico sul corpo della vittima. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori sulla base delle testimonianze raccolte, poco prima dell’aggressione Sessa sarebbe stato visto discutere con due persone che parlavano “una lingua straniera”. Poi, intorno alle 17, mentre si trovava in via Alzines – di fronte al bar El Campito, in quel momento chiuso – il 35enne è stato notato accasciarsi a terra da una donna che aveva parcheggiato lì vicino la sua auto.

Allertati i soccorsi, non c’è stato nulla da fare dato il giovane che era già in arresto cardiaco per la grave ferita riportata al lato sinistro del torace. Intanto la Guardia Civil ha esteso le ricerche in tutta l’isola, con controlli anche al porto e all’aeroporto, per rintracciare il responsabile che dopo la coltellata si è dato alla fuga. Inizialmente gli inquirenti hanno ipotizzato una rapina ma la prima ricostruzione degli eventi fa invece pensare a un regolamento di conti finito nel sangue.

I residenti della zona – al confine tra i municipi di Ibiza e Saint Josep – non hanno nascosto l’angoscia per l’accaduto: “Siamo preoccupati – hanno raccontato alcuni abitanti al Diario de Ibiza – purtroppo siamo abituati ad avere problemi in estate, ma questo è troppo: un accoltellamento in pieno giorno fa paura”.