E poi ha attaccato gli alleati nella Nato: "Non è nemmeno una questione di quanto siano cattivi. Sarebbe un conto se avessero detto le cose con garbo. Guardate il livello di assistenza che stanno fornendo all’Ucraina. Hanno creato un disastro in Ucraina, un caos totale"

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Non solo la Germania, anche Italia e Spagna potrebbero presto vedere un parziale ritiro delle truppe americane dal proprio territorio. Donald Trump è tornato a minacciare l’Europa per il mancato supporto nella guerra all’Iran e nel controllo dello Stretto di Hormuz. Prima lo aveva fatto con la Nato, dichiarando che avrebbe potuto non garantire più la protezione agli Alleati, e adesso lo fa puntando il dito contro singoli governi, compreso quello della (ex?) amica Giorgia Meloni.

A chi gli ha chiesto se potrebbe prendere in considerazione la possibilità di alleggerire la presenza di militari Usa in Italia e Spagna, così come ha dichiarato di voler fare in Germania, il presidente americano ha risposto: “Probabilmente. L’Italia non è stata di alcun aiuto. E la Spagna è stata terribile”, ha detto. Ed è poi passato a criticare la Nato, pur essendo riuscito a ottenere l’aumento della spesa militare al 5%, così come è organizzata: “È la Nato. Non è nemmeno una questione di quanto siano cattivi. Sarebbe un conto se avessero detto le cose con garbo. Guardate il livello di assistenza che stanno fornendo all’Ucraina. Hanno creato un disastro in Ucraina, un caos totale. La cosa incredibile è che hanno utilizzato lo Stretto di Hormuz, mentre noi non lo usiamo”.

Immediata la risposta del ministro della Difesa, Guido Crosetto, che all’Ansa ha dichiarato: “Non ne capirei le ragioni. Come è evidente a chiunque, non abbiamo usato Hormuz. E ci siamo anche resi disponibili ad una missione per proteggere la navigazione. Cosa che peraltro è stata molto apprezzata dai militari americani”.

La giornata del presidente americano era iniziata con il nuovo attacco nei confronti della cancelleria tedesca, da giorni il suo bersaglio prediletto dall’altra parte dell’Atlantico. E si trattava proprio della minaccia di una riduzione delle truppe: gli Stati Uniti, aveva scritto su Truth social, “stanno studiando e valutando la riduzione del numero delle proprie truppe in Germania, con una decisione in merito che sarà presa nel corso del prossimo breve periodo”. Parole che sono una replica alle dichiarazioni del cancelliere Friedrich Merz secondo cui la strategia della Casa Bianca nel conflitto con l’Iran aveva portato gli Stati Uniti a “subire un’umiliazione“.

Ma che gli Usa stiano realmente pensando a ridurre il numero dei soldati impiegati in territorio tedesco, circa 35mila, quasi la metà del totale presente in Europa che ammonta a 80mila, sembra al momento una delle tante sparate del presidente, dato che dal Pentagono escono indiscrezioni che parlano di “sorpresa” tra i suoi funzionari dopo aver letto le parole del tycoon. Anche perché l’annuncio va contro le conclusioni di un recente rapporto sulla revisione della presenza globale delle truppe americane dal quale è emerso che non c’è bisogno di nessun ritiro dall’Europa. “Non ce lo aspettavamo e non stiamo pianificando alcun ritiro – hanno detto – Ma dobbiamo prenderlo seriamente perché era serio durante il suo primo mandato quando ha ordinato” il ritiro di 12mila truppe dalla Germania, che comunque non è mai stato attuato.

Le parole di Trump sulla Repubblica federale erano già state oggetto di domande alla Commissione europea. E la portavoce del Servizio di Azione Esterna aveva voluto ricordare a Washington che “lo schieramento delle truppe Usa in Europa è anche nell’interesse degli Stati Uniti, a sostegno del loro ruolo globale”.