Olimpiadi 2026, gli italiani in gara oggi domenica 15 febbraio | Orari e finali: programma e dove vedere in tv

Dal biathlon allo skeleton, sono diverse le possibilità di medaglia per l’Italia oggi, domenica 15 febbraio. Andando in ordine cronologico, già in mattinata gli azzurri del biathlon ci provano nell’inseguimento uomini. Lo stesso fanno le donne, ma nel pomeriggio a partire dalle 14:45. E a proposito di donne, è anche il giorno dello slalom gigante, con ancora presenti sia Sofia Goggia che Federica Brignone. Attenzione nel tardo pomeriggio, quando comincia la prova a squadre mista di skeleton: Amedeo Bagnis e Valentina Margaglio, entrambi piemontesi, sono due atleti di altissimo livello dello skeleton mondiale. Si sono già tolti la soddisfazione di vincere in Coppa del mondo nel format della gara a squadre miste e chissà che non si ripetano proprio al Cortina Sliding Centre.

Il calendario delle Olimpiadi: gli orari di gare e finali giorno per giorno

Gli italiani in gara a Milano-Cortina 2026: tutti gli azzurri in ogni disciplina

Il medagliere aggiornato

Olimpiadi 2026, italiani in gara oggi domenica 15 febbraio | Il programma completo

ore 09:05 Curling – Round robin uomini, Italia-Norvegia: Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Amos Mosaner, Alberto Pimpini, Joel Retornaz

ore 10:00 Bob – Monobob donne, manche 1: Giada Andreutti, Simona De Silvestro

ore 10:00 Sci alpino – Slalom gigante donne, manche 1: Federica Brignone, Lara Della Mea, Sofia Goggia, Asja Zenere

ore 11:15 Biathlon – Inseguimento 12,5km uomini: Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Nicola Romanin

ore 11:50 Bob – Monobob donne, manche 2: Giada Andreutti, Simona De Silvestro

ore 12:00 Sci di fondo – Staffetta 4×7,5km uomini: Elia Barp, Martino Carollo, Davide Graz, Federico Pellegrino

ore 13:30 Sci alpino – Slalom gigante donne, manche 2: ev. Federica Brignone, Lara Della Mea, Sofia Goggia, Asja Zenere

ore 13:45 Snowboard – Snowboard cross a squadre miste, quarti di finale (da definire)

ore 14:05 Curling – Round robin donne, Italia – Danimarca: Stefania Constantini, Elena Antonia Mathis, Giulia Zardini Lacedelli, Marta Lo Deserto, Rebecca Mariani

ore 14:15 Snowboard – Snowboard cross a squadre miste, semifinali (da definire)

ore 14:35 Snowboard – Snowboard cross a squadre miste, finali (da definire)

ore 14:45 Biathlon – Inseguimento 10km donne: Hannah Auchentaller, Michela Carrara, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer

ore 16:00 Pattinaggio di velocità – Inseguimento a squadre uomini, quarti di finale (da definire)

ore 17:03 Pattinaggio di velocità – 500m donne: Serena Pergher, Maybritt Vigl

ore 18:00 Skeleton – Prova a squadre miste: Amedeo Bagnis, Alessandra Fumagalli, Mattia Gaspari, Valentina Margaglio

ore 18:45 Salto con gli sci – Individuale donne trampolino lungo, primo turno: Martina Ambrosi, Jessica Malsiner, Annika Sieff, Martina Zanitzer

ore 19:05 Curling – Round robin uomini, Italia – Repubblica Ceca: Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Amos Mosaner, Alberto Pimpini, Joel Retornaz

ore 19:30 Sci acrobatico – Big air uomini, qualificazione manche 1: Miro Tabanelli

ore 19:45 Pattinaggio di figura – Coppie, programma corto: Sara Conti e Niccolò Macii, Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini

ore 19:57 Salto con gli sci – Individuale donne trampolino lungo, turno finale: ev. Martina Ambrosi, Jessica Malsiner, Annika Sieff, Martina Zanitzer

ore 20:15 Sci acrobatico – Big air uomini, qualificazione manche 2: Miro Tabanelli

ore 21:00 Sci acrobatico – Big air uomini, qualificazione manche 3: Miro Tabanelli

Olimpiadi Milano-Cortina 2026, dove vederle in tv e streaming

È possibile seguire i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 sia in tv in chiaro sulla Rai sia in streaming, i cui diritti appartengono a Warner Bros Discovery. La diretta in chiaro delle gare è visibile su Rai2 e Rai Sport HD (canale 58) e in streaming su Rai Play. Per vedere integralmente ogni evento delle Olimpiadi bisogna affidarsi invece allo streaming in abbonamento: tutte le gare sono visibili su Eurosport, i cui canali sono disponibili sulle piattaforme HBO Max, Discovery+, Dazn, TIMvision e Prime Video Channels.