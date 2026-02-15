Porta la firma dello snowboard cross il record italiano di medaglie alle Olimpiadi Invernali. Nel team event di Livigno Lorenzo Sommariva e Michela Moioli hanno vinto l’argento, confermando il risultato di Pechino 2022, dove assieme alla bergamasca fu schierato Omar Visintin. Un podio che resterà per sempre impresso nella storia dello sport italiano perché consente all’Italia di superare lo storico record di Lillehammer 1994, dove a fine rassegna olimpica vincemmo 20 medaglie. Quando mancano ancora sette giorni e mezzo alla fine dei Giochi di Milano Cortina 2026 l’Italia è già a quota 22 e non vuole fermarsi. Il sigillo sul record lo ha messo Moioli, capace di attuare tre rimonte meravigliose tra quarti, semifinale e finale. La bergamasca ha dovuto arginare le difficoltà di Sommariva, che però è stato bravo a limitare i danni, e come nella gara individuale ha attuato un recupero incredibile nella seconda parte della discesa. L’Italia ha chiuso alle spalle di Gran Bretagna 1, oro, e davanti a Francia 2, bronzo. Per Moioli si tratta della quarta medaglia olimpica, dopo l’oro individuale di Pyeongchang 2018 e il fresco bronzo di Milano Cortina 2026 e l’argento vinto nel mixed team a Pechino 2022; mentre per Sommariva è il primo podio a cinque cerchi.

Nei quarti l’Italia si è salvata nel rettilineo finale grazie a un’incredibile rimonta di Moioli. La bergamasca è partita terza con 89 centesimi di ritardo, complice una brutta prova di Sommariva, ma è stata meravigliosa nella parte finale del tracciato a raggiungere e superare sia Francia 1 che Repubblica Ceca 1, vincendo la batteria e conquistando il pass per la semifinale. Prova in cui si è ripetuto lo stesso copione dei quarti. Questa volta Sommariva si è difeso meglio, piazzandosi terzo a 32 centesimi da Francia 1. Distacco che Moioli ha prontamente recuperato nelle prime fasi della sua discesa, per poi superare sia la francese sia l’australiana e vincere di nuovo la batteria. In finale, la trama è stata quasi identica. Sommariva ha chiuso terzo la propria frazione con 66 centesimi di ritardo, complice anche un contatto con l’australiano Adam Lambert. Quest’ultimo è caduto compromettendo le chance di medaglia dell’Australia. A quel punto sono rimaste tre Nazioni e nella sua frazione Moioli, con un’altra super rimonta, ha ripreso e superato la francese Lea Cast, portandosi a casa l’argento.