Olimpiadi 2026, il medagliere live: l’Italia scivola ma è ancora in Top 10. Comanda la Norvegia | La nuova classifica

di Redazione Sport
L'obiettivo della spedizione azzurra è superare il record storico di Lillehammer '94, ovvero superare quota 20 podi. La situazione aggiornata
La Norvegia è già salita al comando del medagliere delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, seguita dalla Svizzera trascinata da uno straordinario Von Allmen. Per ora arrancano gli Stati Uniti e i Paesi Bassi. E l’Italia? La spedizione azzurra è iniziata nel migliore dei modi per quanto riguarda il numero di medaglie. L’obiettivo di superare il record storico di Lillehammer ’94 pare alla portata: bisogna superare quota 20 podi. Mancano un po’ gli ori: per ora sono arrivati i trionfi di Francesca Lollobrigida nel pattinaggio di velocità e della staffetta mista di short track. Pe ora l’Italia è nella top 10 del medagliere, ma restarci fino al termine delle Olimpiadi pare un’impresa difficile.

I Giochi italiani mettono in palio medaglie in 116 gare, mai così tante. Per tradizione europea, sono gli ori a determinare la posizione di una Nazione nel medagliere. A parità di medaglie d’oro, conta il numero di argenti e in caso di ulteriore parità si guardano i bronzi.

Ecco il medagliere LIVE delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026

Il medagliere delle Olimpiadi di Pechino 2022

  1. Norvegia 16 8 13 37
  2. Germania 12 10 5 27
  3. Cina 9 4 2 15
  4. Stati Uniti 8 10 7 25
  5. Svezia 8 5 5 18
  6. Paesi Bassi 8 5 4 17
  7. Austria 7 7 4 18
  8. Svizzera 7 2 6 15
  9. ROC (Comitato Olimpico Russo) 6 12 14 32
  10. Francia 5 7 2 14

13. Italia 2 7 8 17

