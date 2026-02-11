Olimpiadi 2026, il medagliere live: l’Italia scivola ma è ancora in Top 10. Comanda la Norvegia | La nuova classifica

La Norvegia è già salita al comando del medagliere delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, seguita dalla Svizzera trascinata da uno straordinario Von Allmen. Per ora arrancano gli Stati Uniti e i Paesi Bassi. E l’Italia? La spedizione azzurra è iniziata nel migliore dei modi per quanto riguarda il numero di medaglie. L’obiettivo di superare il record storico di Lillehammer ’94 pare alla portata: bisogna superare quota 20 podi. Mancano un po’ gli ori: per ora sono arrivati i trionfi di Francesca Lollobrigida nel pattinaggio di velocità e della staffetta mista di short track. Pe ora l’Italia è nella top 10 del medagliere, ma restarci fino al termine delle Olimpiadi pare un’impresa difficile.

I Giochi italiani mettono in palio medaglie in 116 gare, mai così tante. Per tradizione europea, sono gli ori a determinare la posizione di una Nazione nel medagliere. A parità di medaglie d’oro, conta il numero di argenti e in caso di ulteriore parità si guardano i bronzi.

Ecco il medagliere LIVE delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026

Il medagliere delle Olimpiadi di Pechino 2022

Norvegia 16 8 13 37 Germania 12 10 5 27 Cina 9 4 2 15 Stati Uniti 8 10 7 25 Svezia 8 5 5 18 Paesi Bassi 8 5 4 17 Austria 7 7 4 18 Svizzera 7 2 6 15 ROC (Comitato Olimpico Russo) 6 12 14 32 Francia 5 7 2 14

13. Italia 2 7 8 17