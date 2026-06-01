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“Nonno, siamo tutti con te. Spero che vinci la Coppa del Mondo”. C’è tutta la dolcezza e la semplicità dei bambini a far commuovere Carlo Ancelotti. Il ct del Brasile, ormai prossimo al debutto ai Mondiali 2026, non ha trattenuto le lacrime nel corso della trasmissione Domingão com Huck in onda sulla rete TV Globo. Il motivo? In onda sono stati trasmetti i video-messaggi dei suoi nipoti, con gli auguri in vista della spedizione in Usa, Canada e Messico. Ancelotti poi ha spiegato il motivo del suo pianto: “La famiglia aiuta me e i giocatori, soprattutto in un momento molto importante come la Coppa del Mondo“.

Tra i suoi nipoti, qualcuno indossava anche la maglia verdeoro: “Spero che battiamo la Francia e la Spagna”. E ancora: “Nonno, ti amo molto. Voglio vincere il Mondiale!”. Per finire con un diretto: “Vai a vincere la Coppa del Mondo!”. Per la verità, è la richiesta che tutto il Brasile sta facendo al “nonno” Ancelotti. E la sua ricetta vincente prevede anche tanta famiglia, sia dentro che fuori dallo spogliatoio.

Il Brasile al Mondiale è stato inserito nel Girone C, dove affronterà il Marocco (14 giugno), Haiti (20 giugno), quindi la Scozia il 25 giugno. Per prepararsi all’evento, la nazionale verdeoro ha battuto in amichevole Panama con il risultato di 6-2. “Una serata magnifica, che ci ha dato una straordinaria iniezione di fiducia“, ha commentato a caldo Ancelotti. La Selecao volerà adesso negli Stati Uniti per affrontare l’Egitto nell’ultima amichevole prima dell’esordio.