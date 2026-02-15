È la domenica delle imprese per l’Italia alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Una magnifica Lisa Vittozzi, con una rimonta straordinaria, conquista l’oro nell’inseguimento femminile: il primo di sempre nella storia del biathlon azzurro. Atteso, agognato, rincorso a lungo: è arrivato grazie alla 31enne di Pieve di Cadore, che dopo una carriera fatta di trionfi e pause, traguardi e sofferenze, firma la gara della vita ad Anterselva nei Giochi casalinghi. È la vittoria che spezza un tabù, in una disciplina da sempre ostica per l’Italia, che pure sta vivendo i suoi anni di massimo splendore, ma temeva di non riuscire mai a suggellarli con un oro.

Oltre il dato storico, c’è la prestazione magistrale di Vittozzi. L’azzurra, partita dal quinto posto nella sprint, con 0 errori al tiro ha rimontato via via tutte le avversarie davanti a lei ed è arrivata da sola a braccia alzate nel catino di Anterselva con il tempo di 30’11″8. Medaglia d’argento per la norvegese Maren Kirkeeide staccata di 28″8, bronzo per la finlandese Suvi Minkkinen a +34″3. Da segnalare anche la bella rimonta di Dorothea Wierer giunta nona a +1’30″3 con 1 errore al tiro.

Articolo in aggiornamento