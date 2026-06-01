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È morto Marios Oikonomou, difensore greco che in Italia ha indossato le maglie di Cagliari, Bologna, Spal, Bari e Sampdoria. Oikonomou era ricoverato in terapia intensiva da sabato scorso, giorno in cui era stato trasportato d’urgenza in ospedale dopo un grave incidente stradale. L’ex difensore, che si trovava alla guida del proprio scooter, si era scontrato con un’auto impegnata in una manovra di inversione in una strada del centro di Giannina.

L’impatto gli aveva provocato serie ferite alla testa, facendo apparire fin da subito la situazione estremamente critica. Sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza di craniectomia decompressiva all’Ospedale Universitario di Giannina, era poi rimasto ricoverato nel reparto di terapia intensiva per diversi giorni. Nella tarda mattinata di oggi è arrivata la notizia del decesso.

Oikonomou aveva concluso la propria carriera da calciatore nel 2024 con la maglia del Panaitolikos. Nel corso degli anni aveva vestito anche le maglie dell’Aek Atene e del Copenaghen, club con cui aveva conquistato il campionato danese nel 2022. Terminata l’esperienza nel calcio professionistico, era tornato a vivere a Giannina, la città in cui tutto era iniziato grazie alle giovanili e alla prima squadra del Pas Giannina.

A comunicarlo è stato anche la federazione calcistica greca con una nota ufficiale: “Il presidente della Federazione calcistica greca (EPO), Makis Gkagkatsis, e la segretaria esecutiva Domna […] esprimono le loro più sentite condoglianze alla famiglia e ai cari di Marios Oikonomou, scomparso prematuramente all’età di soli 33 anni. Oikonomou si è distinto durante tutta la sua carriera calcistica non solo per la sua presenza sui campi da gioco, ma anche per il carattere e i valori che gli hanno fatto guadagnare la stima e il rispetto di compagni di squadra, allenatori e tifosi. Marios Oikonomou ha collezionato sei presenze con la Nazionale, lasciando il proprio segno nel calcio greco ed europeo. In particolare, a livello nazionale ha giocato con il PAS Giannina, mentre all’estero ha militato in Danimarca con la maglia del Copenaghen. Buon viaggio, Marios…”, si legge nella nota.