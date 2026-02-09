Olimpiadi 2026, il medagliere live: l’Italia punta al record. La situazione
Il team azzurro gioca in casa e punta al record: superare le 20 medaglie conquistate a Lillehammer ’94. Questo è il grande obiettivo della spedizione azzurra alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. I Giochi italiani mettono in palio medaglie in 116 gare, mai così tante. E la spedizione azzurra è iniziata nel migliore dei modi, con 9 medaglie in due giorni. L’altro sogno dell’Italia sarebbe chiudere nella top 10 del medagliere: impresa difficile.
Ecco il medagliere LIVE delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026
Come sempre, sono gli ori a determinare la posizione di una Nazione nel medagliere. A parità di medaglie d’oro, conta il numero di argenti e in caso di ulteriore parità si guardano i bronzi.
- Norvegia: 3 oro, 1 argento, 2 bronzo. Totale: 6
- Usa: 2 oro, 0 argento, 0 bronzo. Totale: 2
- Italia: 1 oro, 2 argento, 6 bronzo. Totale: 9
- Giappone: 1 oro, 2 argento, 1 bronzo. Totale: 4
- Austria: 1 oro, 2 argento, 0 bronzo. Totale: 3
- Germania: 1 oro, 1 argento, 1 bronzo. Totale: 3
- Francia: 1 oro, 1 argento, 0 bronzo. Totale: 2
- Repubblica Ceca: 1 oro, 1 argento, 0 bronzo. Totale: 2
- Svezia: 1 oro, 1 argento, 0 bronzo. Totale: 2
- Svizzera: 1 oro, 0 argento, 0 bronzo. Totale: 1
- Corea del Sud: 0 oro, 1 argento, 0 bronzo. Totale: 1
- Slovenia: 0 oro, 1 argento, 0 bronzo. Totale: 1
- Bulgaria: 0 oro, 0 argento, 1 bronzo. Totale: 1
- Canada: 0 oro, 0 argento, 1 bronzo. Totale: 1
- Cina: 0 oro, 0 argento, 1 bronzo. Totale: 1