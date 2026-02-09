Il mondo FQ

Olimpiadi 2026, il medagliere live: l’Italia punta al record. La situazione

di Redazione Sport
A Milano-Cortina 116 gare in 16 sport, mai così tante. La posizione dell'Italia e la situazione aggiornata
Il team azzurro gioca in casa e punta al record: superare le 20 medaglie conquistate a Lillehammer ’94. Questo è il grande obiettivo della spedizione azzurra alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. I Giochi italiani mettono in palio medaglie in 116 gare, mai così tante. E la spedizione azzurra è iniziata nel migliore dei modi, con 9 medaglie in due giorni. L’altro sogno dell’Italia sarebbe chiudere nella top 10 del medagliere: impresa difficile.

Ecco il medagliere LIVE delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026

Come sempre, sono gli ori a determinare la posizione di una Nazione nel medagliere. A parità di medaglie d’oro, conta il numero di argenti e in caso di ulteriore parità si guardano i bronzi.

  1. Norvegia: 3 oro, 1 argento, 2 bronzo. Totale: 6
  2. Usa: 2 oro, 0 argento, 0 bronzo. Totale: 2
  3. Italia: 1 oro, 2 argento, 6 bronzo. Totale: 9
  4. Giappone: 1 oro, 2 argento, 1 bronzo. Totale: 4
  5. Austria: 1 oro, 2 argento, 0 bronzo. Totale: 3
  6. Germania: 1 oro, 1 argento, 1 bronzo. Totale: 3
  7. Francia: 1 oro, 1 argento, 0 bronzo. Totale: 2
  8. Repubblica Ceca: 1 oro, 1 argento, 0 bronzo. Totale: 2
  9. Svezia: 1 oro, 1 argento, 0 bronzo. Totale: 2
  10. Svizzera: 1 oro, 0 argento, 0 bronzo. Totale: 1
  11. Corea del Sud: 0 oro, 1 argento, 0 bronzo. Totale: 1
  12. Slovenia: 0 oro, 1 argento, 0 bronzo. Totale: 1
  13. Bulgaria: 0 oro, 0 argento, 1 bronzo. Totale: 1
  14. Canada: 0 oro, 0 argento, 1 bronzo. Totale: 1
  15. Cina: 0 oro, 0 argento, 1 bronzo. Totale: 1

