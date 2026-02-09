Il team azzurro gioca in casa e punta al record: superare le 20 medaglie conquistate a Lillehammer ’94. Questo è il grande obiettivo della spedizione azzurra alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. I Giochi italiani mettono in palio medaglie in 116 gare, mai così tante. E la spedizione azzurra è iniziata nel migliore dei modi, con 9 medaglie in due giorni. L’altro sogno dell’Italia sarebbe chiudere nella top 10 del medagliere: impresa difficile.

Ecco il medagliere LIVE delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026

Come sempre, sono gli ori a determinare la posizione di una Nazione nel medagliere. A parità di medaglie d’oro, conta il numero di argenti e in caso di ulteriore parità si guardano i bronzi.