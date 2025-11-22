Stamattina il Canal Grande di Venezia si è di nuovo colorato di verde, come già era successo due anni fa a causa di un’azione dimostrativa di Extinction Rebellion. Presente anche Greta Thunberg. Due anni fa, in occasione dell’azione che oltre a Venezia aveva coinvolto anche altre quattro città, gli attivisti fecero sapere di aver usato la fluoresceina, un colorante innocuo. I precedenti in realtà sono più d’uno: il Canal Grande si era già colorato di verde a maggio 2023, mentre ad aprile 2024 una coppia francese aveva versato sei taniche di coloranti organici tingendo l’acqua di rosso e verde per un “progetto artistico”. Azioni analoghe a Genova, Bologna, Padova e Parma.