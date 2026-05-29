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Ultimo aggiornamento: 11:08

Trump: “Intesa con l’Iran se è un buon accordo per gli Usa”. Vance: “Il presidente non è pronto per firmarlo”

di Redazione Esteri
Le dichiarazioni giungono mentre i negoziatori statunitensi e iraniani avrebbero raggiunto il compromesso attorno a un memorandum preliminare
Trump: “Intesa con l’Iran se è un buon accordo per gli Usa”. Vance: “Il presidente non è pronto per firmarlo”
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Momenti chiave

  • L’emiro del Qatar chiama Trump: "Priorità a soluzioni diplomatiche"
  • Iran: "La Cina potrebbe essere il garante dell'intesa con gli Usa"
  • Rubio vedrà il ministro degli Esteri del Pakistan a Washington
  • Vance: “Il presidente non è pronto per firmare l’accordo”
  • Trump: “Intesa con l’Iran se è un buon accordo per gli Usa”
    • 11:08

      Trump: “Con le elezioni di midterm finestra breve per l’Iran, ma faccio quel che è giusto”

      In un’intervista a Fox News che andrà in onda nel weekend, Donald Trump ha affrontato le possibili ripercussioni politiche della guerra con l’Iran sulle elezioni midterm del 2026, mentre gli americani risentono dell’aumento dei prezzi dei carburanti causato dalla chiusura dello Stretto di Hormuz. Un recente sondaggio di Fox ha rilevato che l’opposizione all’intervento militare statunitense in Iran è salita al 60%, rispetto al 55% di aprile.
      Trump ha affermato che esiste un “problema strutturale” causato dalla frequenza di voto in Usa – con le elezioni di metà mandato che si tengono a due anni di distanza dalle elezioni presidenziali – che lascia poco spazio a un intervento militare. “Si ha una finestra molto breve per fare qualsiasi cosa che abbia a che fare con la guerra”, ha detto. “Ma io non considero quella finestra. La vedo, devo fare ciò che è giusto”. 

    • 10:26

      L’emiro del Qatar chiama Trump: “Priorità a soluzioni diplomatiche”

      L’emiro del Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, ha chiesto al presidente degli Stati Uniti Donald Trump di “dare priorità alle soluzioni politiche e diplomatiche” in Medio Oriente, nel contesto delle negoziazioni tra Washington e Teheran per un possibile accordo. La richiesta è arrivata nel corso di una telefonata tra i due leader, durante la quale sono stati affrontati gli sforzi internazionali per ridurre le tensioni nella regione. Lo riferisce l’agenzia statale qatariota Qna.
      Al Thani ha sottolineato “la necessità di dare priorità alle soluzioni politiche e diplomatiche, così come al dialogo tra tutte le parti, per consolidare la sicurezza e la stabilità regionale ed evitare ulteriori tensioni ed escalation“. Washington ha intanto confermato un principio di accordo con l’Iran per estendere la tregua di 60 giorni e garantire la navigazione nello Stretto di Hormuz, ma l’intesa resta in attesa dell’approvazione di Trump e non è stata ancora confermata da Teheran.

    • 10:09

      Raid di Israele a Khan Younis: 3 morti

      Tre persone sono state uccise questa mattina in un attacco israeliano contro la città di Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza. Lo riferisce l’agenzia di stampa palestinese Wafa, secondo la quale un drone israeliano ha colpito la zona di Al-Mawasi, a Khan Younis, provocando tre morti e diversi feriti.

    • 09:43

      Iran: “La Cina potrebbe essere il garante dell’intesa con gli Usa”

      La Cina “potrebbe essere il garante di una possibile intesa” tra Teheran e Washington. Lo ha dichiarato Jalal Dehghani Firouzabadi, segretario del Consiglio strategico per le relazioni estere della Repubblica islamica, in un’intervista all’agenzia Isna, parlando dei negoziati in corso tra Iran e Stati Uniti sul dossier nucleare. Secondo l’esponente iraniano, il presidente americano Donald Trump “preferisce un’intesa rispetto a un’ulteriore escalation”, pur in un contesto di colloqui che ha definito “molto difficili” e caratterizzati da questioni “ampie e complesse”. Firouzabadi ha inoltre evidenziato che le condizioni attuali impongono all’Iran di “affermare la propria autorità sullo Stretto di Hormuz“, definendo il passaggio marittimo “un nuovo strumento strategico” e “uno degli elementi del potere dell’Iran”. L’alto funzionario ha aggiunto che Teheran deve “bilanciare la sicurezza nazionale con la libertà della navigazione internazionale nello Stretto di Hormuz” e che saranno Iran e Oman a determinarne “il futuro giuridico”. 

    • 08:53

      Rubio vedrà il ministro degli Esteri del Pakistan a Washington

      Il Segretario di Stato Marco Rubio riceverà oggi a Washington il ministro degli Esteri del Pakistan Mohammad Ishaq Dar, impegnato nella mediazione con l’Iran per il raggiungimento di un accordo che mettà fine alle ostilità. Lo rende noto il Dipartimento di Stato americano diffondendo l’agenda di Rubio. Dar si è recato di recente in Iran. L’incontro inizierà alle 10 ora di Washington, le 16 in Italia.

    • 08:49

      Vance: “Il presidente non è pronto per firmare l’accordo”

      Gli Usa e l’Iran hanno compiuto buoni progressi sull’estensione del cessate il fuoco, ma il presidente Donald Trump non è ancora pronto ad approvare l’accordo. Lo ha detto il vicepresidente JD Vance, secondo cui “ci stiamo confrontando su un paio di punti relativi alla formulazione del testo. Abbiamo fatto molti progressi in tal senso”. Parlando coi media poche ore dopo che fonti Usa hanno riferito che le due parti avrebbero raggiunto l’intesa, Vance ha espresso l’auspicio che si continui “a fare progressi” per mettere il tycoon “nella posizione di poter avallare l’accordo”. Anche se, “ovviamente, la questione è ancora da definire”. 

    • 08:48

      Trump: “Intesa con l’Iran se è un buon accordo per gli Usa”

      Donald Trump ha affermato che qualsiasi intesa con l’Iran dipenderebbe dal raggiungimento di un “buon accordo” per gli Usa, mentre i negoziati si intensificano e persistono le tensioni militari nel Golfo. “Un accordo che non ci sarebbe favorevole è la linea” che ci spingerebbe a riprendere le ostilità, ha dichiarato Trump in un’intervista a Fox che andrà in onda questo fine settimana, sottolineando che gli iraniani “sono ottimi negoziatori”. Le dichiarazioni giungono mentre i negoziatori statunitensi e iraniani avrebbero raggiunto un memorandum preliminare di 60 giorni, sebbene l’accordo richieda ancora l’ok finale di Trump.  

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