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Un drone è precipitato su un edificio residenziale nella città di Galati in Romania, paese membro della Nato. L’incidente ha provocato un’esplosione e un incendio al decimo piano dell’edificio che ha ferito in modo lieve due persone. “Durante la notte tra il 28 e il 29 maggio, la Federazione Russa ha ripreso gli attacchi con droni su obiettivi civili e infrastrutturali in Ucraina, vicino al confine fluviale con la Romania,” ha affermato il ministero della Difesa di Bucarest. Secondo cui il velivolo precipitato è un drone Geran-2, la versione russa del drone kamikaze iraniano Shahed-136.

“La natura senza precedenti dell’evento richiede una risposta ferma, coordinata e adeguata, a livello nazionale, alleato e internazionale. Dichiaro, con la massima fermezza, che la piena responsabilità di questo incidente ricade sulla Federazione Russa“, ha scritto su X il presidente della Romania Nicusor Dan, secondo cui “non vi è alcuna ambiguità riguardo all’autore o alla causa di questa aggressione”.

“Una grave e irresponsabile escalation – l’ha definita la ministra degli Esteri romena Oana Toiu, che ha convocato l’ambasciatore russo -. La Romania ha informato gli Stati membri europei, gli Alleati e il segretario generale della Nato dell’accaduto e ha richiesto misure per accelerare il trasferimento di capacità anti-drone alla Romania”, ha scritto su X il capo della diplomazia. Che in un intervista televisiva ha aggiunto che l’incidente “rientra nella categoria che giustifica” l’attivazione dell’articolo 4 della Nato. L’articolo stabilisce che gli Stati membri “si consulteranno ogni volta che, nell’opinione di una di esse, l’integrità territoriale, l’indipendenza politica o la sicurezza di una delle parti fosse minacciata”.

La Nato ha condannato la “sconsideratezza” di Mosca e ha affermato che l’Alleanza “continuerà a rafforzare le nostre difese contro tutte le minacce, compresi i droni”, ha dichiarato la portavoce Allison Hart sui social media. Il segretario generale, Mark Rutte, ha sentito il presidente della Romania Nicusor Dan. “Gli ho ribadito che la Nato è pronta a difendere ogni centimetro del territorio alleato”, ha riferito su X. Lo stesso concetto espresso dall’ambasciatore statunitense presso la Nato Matthew Whitaker: “Difenderemo ogni centimetro del territorio Nato”.

“La guerra di aggressione della Russia ha oltrepassato un altro limite – ha scritto su X la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen -. Un’incursione di droni russi ha colpito un’area densamente popolata in Romania, ferendo dei civili. Su territorio dell’Ue. Siamo pienamente solidali con la Romania e il suo popolo”. “Mentre continuiamo a rafforzare la nostra sicurezza e la nostra capacità di deterrenza, soprattutto al confine orientale, continueremo ad aumentare la pressione sulla Russia. Stiamo preparando un 21esimo pacchetto di sanzioni“.

“Un atto gravissimo – lo ha definito la presidente del Consiglio Giorgia Meloni -, che dimostra come questa guerra di aggressione non risparmi nessuno, continuando a colpire brutalmente civili innocenti, ignorando ogni limite e mettendo a rischio la sicurezza europea”.

L’Ucraina punta il dito contro Mosca anche per un altro episodio avvenuto nella notte. La marina di Kiev ha dichiarato che un attacco con un drone russo ha provocato un incendio su una nave da carico diretta in Turchia che era salpata dal porto ucraino di Odessa. “La Federazione Russa ha sferrato un attacco mirato contro una nave turca”, ha scritto la marina ucraina su Telegram, affermando che era scoppiato un incendio e che due membri dell’equipaggio erano rimasti feriti sulla nave da carico battente bandiera di Vanuatu, di proprietà turca.