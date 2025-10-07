Il mondo FQ

Foggia, arrestato il boss Leonardo Gesualdo. Ricercato dal 2020, era nella lista dei latitanti più pericolosi

di F. Q.
I carabinieri hanno fatto irruzione nel suo covo. Secondo gli investigatori, Gesualdo è un uomo di spicco della Società foggiana. È stato condannato in primo grado a 12 anni per associazione mafiosa
È stato arrestato all’alba di martedì il latitante foggiano Leonardo Gesualdo, 39 anni. Secondo gli investigatori è un uomo di spicco della Società foggiana, l’organizzazione mafiosa operante nella provincia pugliese. Condannato in primo grado a 12 anni per associazione mafiosa, è ricercato dal 2020 dopo essere sfuggito al blitz Decimabis. Era inserito nella lista dei latitanti più pericolosi. I carabinieri del Gis lo hanno bloccato in un’abitazione alla periferia di Foggia, sorpreso nel sonno dalle esplosioni che hanno accompagnato l’ingresso delle teste di cuoio all’interno del covo. Non ha opposto resistenza. Nel corso della perquisizione è stata ritrovata una pistola con sei colpi nel caricatore.

Nei giorni scorsi Gesualdo era stato localizzato in quel rifugio, grazie alle indagini – durate mesi – dei carabinieri del comando provinciale di Foggia, coordinate della Direzione distrettuale antimafia della procura di Bari.

