Papa Leone XIV si commuove alla messa di insediamento: ecco quando riceve l’anello del Pescatore – Video

“Sono stato scelto senza alcun merito e, con timore e tremore, vengo a voi come un fratello che vuole farsi servo della vostra fede e della vostra gioia, camminando con voi sulla via dell’amore di Dio, che ci vuole tutti uniti in un’unica famiglia”. Sono state le parole, accolte dall’applauso dei fedeli, di papa Leone XIV nella messa di inizio pontificato. Il Pontefice è parso visibilmente commosso, specialmente nel corso del cuore della celebrazione per l’insediamento, quando gli sono stati consegnati il Pallio e l’anello del Pescatore.

Video Vatican Media