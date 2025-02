“Caso Almasri? Quella di Nordio è una ricostruzione molto fantasiosa. Il ‘pasticcio’ che attribuisce alla Corte penale internazionale, in realtà, lo ha fatto lui. Se fossimo in un paese relativamente normale, mi sarebbe aspettato che il ministro davanti al Parlamento e quindi davanti al popolo italiano si scusasse per quello che è successo. Lui accusa alcuni magistrati (e non si sa a chi alludesse) di non aver letto gli atti. Temo invece che sia lui a non aver compreso bene le norme dello Statuto di Roma“. È l’affondo che ai microfoni di Radio Radicale Cuno Tarfusser, sostituto procuratore presso la Corte d’appello di Milano e vicepresidente della Corte penale internazionale dal 2012 al 2018, fa sull’informativa parlamentare del Guardiasigilli Carlo Nordio circa la scarcerazione e il rimpatrio del torturatore libico Osama Njeem Almasri, sul quale pendeva un mandato d’arresto internazionale della Corte dell’Aja.

Il magistrato ripete più volte che Nordio ha dimostrato di non conoscere affatto le norme dello Statuto della Cpi e lo fa in punto di diritto: “Scarcerare e rimpatriare con un aereo di Stato non è previsto dall’articolo 70 dello Statuto di Roma. Nordio ha affermato che chiederà conto alla Corte. L’articolo 87, settimo comma, prevede invece che, contrariamente a quanto dice il ministro, sarà la Corte a chiedere conto a lui e al governo italiano perché hanno violato l’obbligo di cooperare con la Corte, scarcerando e rimpatriando la persona arrestata. Questo succederà sicuramente“.

Tarfusser non scagiona però né la Corte d’Appello di Roma, né il procuratore Lo Voi: “La Corte Penale ha fatto quello che doveva fare col mandato d’arresto, la Digos idem con l’arresto del libico. Il meccanismo è iniziato ad incepparsi dopo. Il ministro Nordio, una volta informato dell’avvenuto arresto di Almasri, non avrebbe dovuto fare altro che trasmettere gli atti. Il procuratore generale, secondo l’articolo 11 della legge 237, una volta ricevuti gli atti, avrebbe dovuto chiedere alla Corte di Appello l’applicazione della misura della custodia cautelare nei confronti di Almasri. E la Corte d’Appello di Roma non avrebbe potuto fare altro che controllare quei due o tre parametri che sono nella sua facoltà, parametri che, peraltro, sono peraltro estremamente marginali, e poi decidere per la consegna. Questa è l’unica cosa che sarebbe dovuta accadere”.

“Qui non c’è discrezionalità – continua il magistrato – né da parte del ministro, né da parte del procuratore generale, né da parte della Corte d’Appello, se non una discrezionalità limitatissima per quest’ultima su parametri come il controllo di una eventuale omonimia della persona arrestata. Completatta la verifica di tutti i paramentri nel senso della consegna, la Corte d’Appello di Roma – aggiunge – avrebbe dovuto trasmettere questa decisione a Nordio, che aveva 20 giorni per dare esecuzione al mandato d’arresto emesso dalla Corte dell’Aja e quindi consegnare l’imputato al tribunale internazionale. Questa era la normale procedura, che non è stata seguita. E quindi è stato violato l’obbligo sancito dallo Statuto di Roma, che è una norma interna del nostro ordinamento“.

Il magistrato torna poi sulle affermazioni di Nordio: “Io sono rimasto davvero basito quando ha detto che il mandato d’arresto della Corte dell’Aja fosse nullo. il ministro dovrebbe sapere che non è compito suo stabilire se quel mandato è nullo o meno, perché non ha nessun potere di valutare nel merito questo atto. E, ammesso e non concesso che ci fossero quegli errori di cui ha parlato lui nel mandato di arresto, io mi chiedo: a dover sollevare la questione è il ministro oppure è l’avvocato difensore dell’imputato Almasri davanti al giudice naturale? – continua – Il ministero della Giustizia è un organo amministrativo: lui non doveva neanche leggere gli atti, né ha assolutamente il potere di intervenire, ma doveva procedere come è previsto dalla legge, che su questo è molto chiara. Qui non c’è proprio niente di politico. E l’articolo 11 stabilisce che il procuratore generale non è che può chiedere, ma chiede l’applicazione della misura cautelare. Quindi hanno sbagliato, c’è poco da fare: tutto quello che è accaduto successivamente all’arresto di Almagri è stato sbagliato“.

Tarfuser sgancia una frecciata sulle lamentele di Nordio circa la lingua inglese degli atti della Corte penale internazionale e sul presunto ‘complotto’ lagnato dalla maggioranza di governo sul fatto che il mandato di arresto sia stato spiccato solo quando Almasri si è trovato in Italia dopo aver transitato per tutti i paesi europei: “Io trovo tutto questo abbastanza scandaloso. Nel 2025 anche in Italia dovremmo essere al punto di riuscire a avere personale che riesce a leggere e capire gli atti in lingua inglese. Riguardo al resto, è sempre la solita storia: quando succede qualcosa sotto il profilo giudiziario, si accusano i magistrati di agire proprio prima delle elezioni. A parte il fatto che in Italia ci sono sempre elezioni, la prova è che effettivamente qui non c’è nessun tipo di complotto e che si sta sollevando un inutile polverone, è data proprio da Nordio quando parla di ‘pasticcio’ e di errori nel mandato d’arresto”.

E spiega: “Quel pasticcio, che in realtà non c’è stato, è conseguenza della fretta con cui i giudici della Cpi dovevano scrivere il mandato d’arresto nei confronti di Almasri, una volta che hanno appreso la notizia della sua catturabilità. Quell’atto è di circa 50 pagine, non è che si scrive in un giorno o due. Siccome due dei tre giudci non sono di madrelingua inglese, è probabile che abbiano fatto alcuni errori di sintassi nella fretta di doverlo redarre. Ma per chi come Nordio deve eseguire, e non valutare, il mandato d’arresto, fa fede solo quello che c’è scritto sotto nel dispositivo: ordine di arresto. Tutto il resto non gli deve interessare“.

“Insomma – ribadisce Tarfusser – non c’è niente di strano, non c’è nessun complotto. Basterebbe solo capire come funziona la Corte penale internazionale, che è un organismo estremamente complesso. In ogni caso, se Nordio ritiene che ci sia stato un pasticcio della Corte penale, ha l’obbligo di conferire con la Corte stessa“.

E cita a riguardo l’articolo 97 dello Statuto di Roma: “Questo articolo, evidentemente ignoto ai più, dice che quando uno Stato parte, cioè che ha l’obbligo di cooperare con la Cpi ha un problema nell’esecuzione di un provvedimento della Corte, deve chiedere consultazioni con la Corte stessa. Non può semplicemente scarcerare e tanti saluti. Ripeto: se, come dice Nordio, ci sono alcuni magistrati che non hanno letto le carte, ci sono altri come lui che non hanno letto le norme”.