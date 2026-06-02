Forte scossa di terremoto in Calabria: magnitudo 6.2 con epicentro in mare

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Un terremoto di magnitudo 6.2 è avvenuto in mare nella zona Costa Calabra nord occidentale (Cosenza), a una profondità di 250 km. Il sisma è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Numerose le chiamate giunte alle Sale Operative dei Vigili del Fuoco da parte di cittadini che hanno avvertito la scossa. Al momento non risultano segnalazioni di danni né richieste di soccorso correlate all’evento sismico. La situazione è sotto costante monitoraggio. A renderlo noto sono stati i vigili del fuoco. Il Capo Dipartimento Fabio Ciciliano ha convocato l’Unità di Crisi a Roma per seguire la situazione.

La scossa è stata avvertita non solo in tutta la Calabria, ma anche fino alla Sicilia orientale, dove alcuni residenti l’avrebbero percepita in modo significativo, a Napoli e in alcuni comuni dell’area vesuviana, come Portici, fino ai confini col Salernitano, in Basilicata, in particolare nelle zone a confine con la Calabria, e nella costa adriatica della Puglia. Al momento non vengono segnalati danni ma i controlli sono in corso.