“L’atto è arrivato in lingua inglese senza essere tradotto”. Lo ha sottolineato più volte il ministro della Giustizia Carlo Nordio, durante l’informativa su Almasri. Le opposizioni in Aula hanno rumoreggiato per contestare questa sottolineatura, tanto che è dovuto intervenire il presidente Lorenzo Fontana. Al discorso del ministro avevano invece applaudito precedentemente dai banchi della maggioranza.