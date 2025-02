“Ha aderito senza riserve all’associazione mafiosa“, e “deve ritenersi definitivamente accertato” che “ha consapevolmente preso parte all’associazione mafiosa Cosa nostra, capeggiata” da Matteo Messina Denaro. Così scrive il giudice Paolo Magro, che lo scorso 4 novembre, ha condannato la maestra di Castelvetrano e amante del boss, Laura Bonafede, a 11 anni e 4 mesi. Sono state depositate le motivazioni della sentenza, nelle quali il giudice ripercorre le condotte dell’amante storica di Messina Denaro: “Eravamo una famiglia”, si legge in uno dei pizzini trovati dopo la cattura del boss. E poi in altri: “Mi manca tutto. Anche guardare un film assieme”. La donna era stata “legata al latitante – riporta il giudice nelle motivazioni – da un lungo rapporto che trova origine già nel 1996”.

Poi per qualche anno erano stati come una famiglia, appunto, un periodo tuttavia interrotto dall’esigenza di misure più stringenti per sfuggire alle forze dell’ordine. Infine nell’ultima fase della latitanza si erano ritrovati, fino all’ultimo incontro, avvenuto al supermercato di Campobello di Mazara, due giorni prima della cattura di Messina Denaro, alla clinica La Maddalena, di Palermo, il 16 gennaio del 2023. È di “assoluta auto evidenza che le summenzionate condotte abbiano avuto un sicuro rilievo strategico per l’attività dell’associazione mafiosa e che non hanno solo consentito ad uno dei massimi esponenti di sottrarsi alle ricerche decennali ma, prima ancora, di continuare a svolgere il proprio ruolo di capo”, si legge ancora nelle motivazioni. Condotte non casuali o periodiche ma “sistematiche”, rimarca il giudice che ricorda come la donna abbia “utilizzato nella corrispondenza epistolare un codice linguistico condiviso con Matteo Messina Denaro, impiegando nomi di fantasia per celare l’identità degli effettivi soggetti delle loro comunicazioni, evidentemente al fine di ostacolare la decifrazione delle stesse da parte delle forze dell’ordine”. Era, dunque, “pienamente consapevole del sistema di comunicazione attraverso i pizzini organizzato da Matteo Messina Denaro, dell’identità dei soggetti che costituivano la sua rete logistico-operativa e che gli permetteva di mantenere il suo potere mafioso senza incorrere in rischi per la propria latitanza”.

Per questo, Bonafede ha dato un “contributo altamente qualificato, essenziale all’associazione mafiosa Cosa nostra in sé, in quanto servente un pericolosissimo capo e latitante”. Nel corso delle udienze, durante le quali, Bonafede ha anche rilasciato dichiarazioni spontanee. “Non è emersa alcuna circostanza favorevolmente valutabile per Bonafede, la quale si è limitata a ridimensionare il proprio ruolo e non ha fornito alcun apporto probatorio o mostrato anche la benché minima resipiscienza, come dimostra il fatto che questa abbia pacificamente mentito in sede di sommarie informazioni”. Una donna di mafia, dunque, secondo quanto messo a fuoco nelle motivazioni con un “vincolo associativo che ha riguardato l’imputata, risalente almeno al luglio 2007, del contributo assolutamente centrale alla vita dell’associazione mafiosa”. La maestra, amante del boss è stata anche condannata al pagamento di 25 mila euro al Comune di Castelvetrano e a quello di Campobello e 10 mila euro al Ministero dell’Istruzione e altrettanti alla presidenza della Regione siciliana. Condannata ancora a pagare la cifra di 3 mila euro al Centro Studi Pio La torre, All’associazione Antonino Caponnetto, all’associazione Antiracket e antiusura di Trapani e all’associazione Codici Sicilia. Per il prossimo marzo è invece attesa la sentenza per la figlia, Martina Gentile, per la ragazza che Matteo Messina Denaro aveva vissuto come sua figlia, la procura di Palermo ha chiesto 8 anni di carcere.