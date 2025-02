Raid antisemita a Milano. I murales dedicati ad Edith Bruck, Liliana Segre e Sami Modiano, realizzati dall’artista contemporaneo aleXsandro Palombo per l’ottantesimo anniversario della liberazione di Auschwitz sono stati sfregiati.

A renderlo noto è stato lo stesso autore delle opere, sottolineando che “attaccare ripetutamente opere d’arte dedicate alla Memoria che ritraggono sopravvissuti ad Auschwitz non solo procura infinita amarezza, ma evidenzia come il valore stesso della democrazia e di tutte le nostre libertà sia in pericolo”. “Chi continua a essere indifferente davanti a questi ripetuti scempi antisemiti si fa complice di questa terribile deriva”, prosegue l’artista.

Nella prima opera “Arbeit macht frei” che ritrae Edith Bruck, la grande stella blu di David è stata rimossa dalla bandiera d’Israele che copre le spalle della scrittrice ungherese, mentre nella seconda opera, ”Halt! Stoj!‘ in cui appaiono Papa Francesco, Edith Bruck, Liliana Segre e Sami Modiano in versione Simpson, sono state sfregiate tutte le stelle di David gialle simbolo di esclusione e sterminio.