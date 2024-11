Cinque ore bloccati su un treno, a poca distanza da Milano Centrale, senza la possibilità di scendere, al freddo e al buio. La storia raccontata da Repubblica è quella di un pomeriggio da incubo per i passeggeri di un treno della compagnia svizzera Tilo, diretto a Locarno. Partito dalla stazione centrale di Milano alle 13:45, il convoglio si è fermato poco dopo e non è più ripartito, lasciando i viaggiatori intrappolati senza corrente elettrica e senza assistenza.

Le ore sono trascorse tra proteste e disagi: nonostante la vicinanza alla stazione di partenza, i passeggeri non hanno potuto lasciare il treno. Solo intorno alle 18:30 un convoglio di Trenord è riuscito a intervenire per trasbordare i viaggiatori e riportarli a Milano Centrale. Tuttavia, una volta rientrati, non è stato predisposto alcun servizio sostitutivo, poiché in serata erano previsti altri treni diretti a Locarno.

La compagnia Tilo ha annunciato l’avvio di un’indagine per chiarire le cause dell’incidente, in particolare quelle legate all’assenza di elettricità. Le operazioni di trasbordo hanno coinvolto anche i vigili del fuoco, mentre il guasto ha causato ritardi fino a 90 minuti su altri convogli.