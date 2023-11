Torna per la quinta puntata Ecofuturo Tv. La puntata è dedicata alla mobilità sostenibile in tutte le sue forme. Un settore quello dei trasporti che necessità una decarbonizzazione su vasta scala, tenendo in considerazione però il parco auto circolante al momento in Italia e non incorrendo nello sbaglio di voler elettrificare tutto e subito pensando sia la soluzione migliore. Come dice nell’intervista Andrea Ricci, Greenture in Italia si occupa di sviluppare le infrastrutture di rifornimento di veicoli a gas e che portino su basi italiane il BioGNL, gas naturale liquefatto per decarbonizzare i trasporti. I biocarburanti sono disponibili adesso, quelli sintetici saranno disponibili quando ci saranno grandi quantità di idrogeno prodotto con energia elettrica da fonti rinnovabili. Una strada ancora lunga. Mentre grazie al biometano, prodotto anche dalle aziende agricole che col Decreto 2018 possono inserirlo nelle reti nazionali, è stato decarbonizzato più del 50% dei trasporti nazionali. Biometano promosso anche dal NGV per l’utilizzo soprattutto nelle flotte di mezzi pesanti per il trasporto di merci e prodotti in tutto il Paese come afferma la Presidente MariaRosa Baroni e come porta ad esempio l’azienda Maganetti. In studio per discutere di mobilità dolce Cristiano Alviti di Energeko, rivenditore romano di moto, minicar, scooter e monopattini elettrici per le città. A sostenere lo sviluppo del vettore idrogeno anche Ecomotive Solutions con Roberto Roasio. Infine l’intervista all’azienda MySky di Faenza che presenta un carport con pannelli fotovoltaici da installare in qualsiasi abitazione per avere anche energia elettrica autoprodotta.