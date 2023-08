Lanciare oggetti addosso ai cantanti sul palco è la pericolosa (e assurda) moda di questa estate. L’ultima a doversela vedere con l’eccessiva euforia dei fan è stata Elettra Lamborghini. Durante il suo concerto di ieri, a Sammichele di Bari (tappa dell’Elettraton tour), la cantante è stata colpita da una bottiglia d’acqua. Live interrotto. “Dici chi sei e io te la sbatto in testa, vediamo se ti può fare piacere, ok? – la puntuale risposta dell’artista all’autore del gesto –. Chi è quel cornuto? Dove sei cornuto? Sei ha le palle chiedi scusa, perché mi potevi fare male. Hai bevuto? Non mi interessa. Allora se hai bevuto non venire qua, perché a un’altra cantante è arrivato qualcosa nel seno e adesso ha dovuto cancellare il tour. È pericoloso ragazzi. Io non voglio la tua acqua. La lanci al tuo amico e neanche”. Dal parterre, poi è arrivato anche il sostegno dei presenti. “Fuori, fuori”, il coro del pubblico. Un invito ad allontanare chiunque avesse lanciato l’oggetto sul palco. “Grazie”, ha quindi concluso Lamborghini.

Bottiglie d’acqua, cellulari e oggetti di ogni tipo vengono scagliati contro gli artisti, durante le loro esibizioni, con il rischio di ferirli. E il fenomeno è dilagante all’estero, ma come visto anche in Italia. Per attirare l’attenzione dei propri idoli, i fan ne provano di ogni. Ma il gioco non vale certo la candela. E gli infortuni dei cantanti e gli episodi bizzarri si moltiplicano a vista d’occhio. Tra i casi più rilevanti quelli di Bebe Rexha e Drake, colpiti da alcuni cellulari piombati sul palco, con la prima costretta a ricevere alcuni punti di sutura appena sopra l’occhio. Al limite del surreale la vicenda che ha coinvolto Pink durante un concerto a Londra: una fan, infatti, le ha lanciato un sacchetto contente le ceneri della madre. E ancora innumerevoli, spiacevoli episodi hanno coinvolto Lil Nas, Cardi B, Ava Max, Billie Eilish ed Harry Styles.