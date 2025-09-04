“Se non ci fosse stato lui non sarei arrivato a fare tanti programmi. Lui mi ha sempre cazziato tanto, però mi dava più opportunità di lavorare. Trovare Fede come padre putativo è stato per me come toccare il cielo con un dito. Quando se n’e’ andato, l’unico rimorso che ho avuto è stato quello di non essere andato a trovarlo nell’Rsa”. Lo ha detto Paolo Brosio a margine dei funerali di Emilio Fede presso la Parrocchia Dio Padre di Strada di Spina (Segrate), a Milano 2. Il direttore storico del Tg4 è scomparso lo scorso 2 settembre 2025 a 94 anni. “Lui ha passato anche tante cose che hanno fatto soffrire. Mi dispiace perché ho visto che Rai ha fatto cose incredibili, Sky anche, tranne la rete dove ho iniziato. Quando si vola in cielo bisognerebbe sottolineare tutto quello che ha fatto una persona, non solo le cadute”, ha aggiunto.
Attualità
Crozza è il ministro Urso, l’esilarante intervento sulla “farmaceltica itagliana”, tra dazi, Trump e la forza del “Made in Hitler”
Attualità
Crozza-Meloni sui salari dei lavoratori: “In una famiglia quello che conta è la domenica, non la busta paga!”
Attualità
Meloni, Panettieri, antifascisti e Trump: le nuove dinamiche della settimana nel monologo di Crozza
Attualità
La ruota panoramica ha un guasto e si blocca, nonno e nipotina restano sospesi a 20 metri d’altezza: momenti di paura a Molfetta
Attualità
“Caro Achille Lauro, hai sempre dato voce a chi non ce l’ha. Ascolta perché noi lavoratori Mc Donald’s scioperiamo”: l’appello del sindacato Uiltucs Roma e Lazio
Attualità
Morto Antonello Fassari, l’attore de “I Cesaroni” aveva 72 anni. Claudio Amendola: “Sarai sempre mio fratello”
Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione