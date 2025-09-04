“Se non ci fosse stato lui non sarei arrivato a fare tanti programmi. Lui mi ha sempre cazziato tanto, però mi dava più opportunità di lavorare. Trovare Fede come padre putativo è stato per me come toccare il cielo con un dito. Quando se n’e’ andato, l’unico rimorso che ho avuto è stato quello di non essere andato a trovarlo nell’Rsa”. Lo ha detto Paolo Brosio a margine dei funerali di Emilio Fede presso la Parrocchia Dio Padre di Strada di Spina (Segrate), a Milano 2. Il direttore storico del Tg4 è scomparso lo scorso 2 settembre 2025 a 94 anni. “Lui ha passato anche tante cose che hanno fatto soffrire. Mi dispiace perché ho visto che Rai ha fatto cose incredibili, Sky anche, tranne la rete dove ho iniziato. Quando si vola in cielo bisognerebbe sottolineare tutto quello che ha fatto una persona, non solo le cadute”, ha aggiunto.