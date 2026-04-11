È morto all’età di 87 anni l’attore britannico John Nolan, veterano del teatro e interprete noto al grande pubblico per i suoi ruoli nei film della saga di Batman e nella serie televisiva “Person of Interest’’ (2011-2016). In anni recenti si era stabilito a Stratford-upon-Avon, sede della Royal Shakespeare Company. La notizia della scomparsa è stata riportata dal quotidiano locale inglese “Stratford-Upon-Avon Herald”.

Nato a Londra il 22 maggio 1938, Nolan ha avuto una lunga carriera tra palcoscenico e schermo, lavorando anche con il celebre nipote, il regista Christopher Nolan. Sul grande schermo ha interpretato il membro del consiglio della Wayne Enterprises Douglas Fredericks in ”Batman Begins” (2005) e “Il cavaliere oscuro – Il ritorno” (2012), entrambi diretti da Christopher Nolan. È inoltre apparso in ”Following” (1998) e “Dunkirk” (2017), sempre diretti da Nolan.

In televisione è ricordato soprattutto per il ruolo di John Greer, enigmatico ex agente dell’MI6 e antagonista nella serie “Person of Interest’’ (2011-2016), creata da Jonathan Nolan, in cui ha recitato per 28 episodi tra il 2013 e il 2016. Attore di formazione teatrale, Nolan ha mosso i primi passi con la Royal Shakespeare Company e successivamente con il National Theatre di Londra, distinguendosi in numerose produzioni classiche e contemporanee. Negli anni Settanta ottenne grande notorietà interpretando il protagonista nella miniserie Bbc “Daniel Deronda” (1970), tratta dal romanzo di George Eliot.

Nel corso della sua carriera ha preso parte anche a numerose produzioni televisive britanniche, tra cui “Il prigioniero” (1968), ”Doomwatch’’ (1970-1971) e “Testimoni silenziosi” (2003), oltre a film come “Bequest to the Nation” (1973) e “Il mondo di una cover girl” (1979). John Nolan era sposato dal 1975 con l’attrice Kim Hartman, con cui ha avuto figli e nipoti.