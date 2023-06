“Non so come mi sento a riguardo”. E’ rimasta letteralmente sotto choc Pink dopo quello che le è successo durante l’ultimo concerto a Londra. I fatti sono successi durante la data di domenica 25 giugno, come riferisce Billboard che per primo ha dato la notizia. Andiamo con ordine. La cantante si stava esibendo sulle note della sua canzone Just Like a Pill quando ad un certo punto, una persona tra il pubblico le ha lanciato addosso una busta di plastica contenente della polvere grigia. Visibilmente spiazzata, Pink ha subito interrotto la musica, ha raccolto il sacchetto e si è rivolta in direzione di chi l’aveva lanciato chiedendo: “È tua madre?”. Quindi, ricevuta risposta affermativa, è rimasta letteralmente a bocca aperta, sconvolta per l’accaduto. Quelle che il fan le aveva scagliato addosso erano infatti le ceneri della madre defunta. Quindi l’artista, sconvolta, ha aggiunto: “Non so come mi sento a riguardo”. Poi, come si vede dai video girati dai presenti e pubblicati sui social, si è ricomposta e ha ripreso a cantare come se niente fosse.